"Einer der schlauesten Spieler": Wagner brilliert bei Auftaktsieg der Magic - Suns gewinnen OT-Thriller bei den Clippers

Gemischte Gefühle bei den deutschen Weltmeistern zum Saisonauftakt: Franz Wagner überzeugt beim Sieg der Orlando Magic, Schröder verliert an alter Heimstätte.

Das Superstar-Duo aus Giannis und Damian Lillard zeigt sich in starker Frühform gegen die 76ers. Die Warriors feiern einen ungefährdeten Blowout-Sieg. In Los Angeles liefern sich die Clippers und Suns einen Krimi in der Verlängerung. Das Roundup zur NBA-Nacht.

NBA: Alle Ergebnisse der Nacht im Überblick

Heim Auswärts Ergebnis Detroit Pistons Indiana Pacers 109:115 Miami Heat Orlando Magic 97:116 Toronto Raptors Cleveland Cavaliers 106:136 Atlanta Hawks Brooklyn Nets 120:116 Philadelphia 76ers Milwaukee Bucks 109:124 Houston Rockets Charlotte Hornets 105:110 New Orleans Pelicans Chicago Bulls 123:11 Utah Jazz Memphis Grizzlies 124:126 LA Clippers Phoenix Suns 113:116 OT Portland Trail Blazers Golden State Warriors 104:139

