Zehn Fragen zum Saisonstart der NBA: Wird Luka Doncic endlich MVP - und was ist für die Deutschen drin?

NBA Saisonstart: Welcher Offseason-Move macht den größten Unterschied?

In erster Hinsicht denkt man hier natürlich an die Superstars, die ein neues Zuhause gefunden haben. Klay Thompson bringt seine vier Ringe und insgesamt 2.481 versenkte Dreier (Platz sechs all-time) mit zu den Dallas Mavericks, er soll Luka Doncic und Kyrie Irving vom Perimeter den Rücken freihalten. Paul George hat sich seinen Status als neue dritte Geige bei den Philadelphia 76ers fürstlich bezahlen lassen (4 Jahre, über 211 Mio. Dollar). Die Knicks warten plötzlich mit Mikal Bridges und vor allem Karl-Anthony Towns auf, und vielleicht ist mit Isaiah Hartenstein bei den Thunder sogar ein noch recht unbekannter Deutscher das Zünglein an der Waage, wenn es um die ersehnte Championship geht.

Und doch verweist sie "Coach Bud" hier alle auf die Plätze. Sieben neue Head Coaches haben in der Offseason übernommen, fast jedes vierte Team geht also mit einem neuen Übungsleiter in die Saison (Brian Keefe war bei den Wizards schon ab Mai interimsweise tätig). Niemand dürfte einen so großen Unterschied machen wie Mike Budenholzer. Der 55-Jährige hat eine beeindruckende Vita vorzuweisen: Er gewann mit den Atlanta Hawks (2013-2018) einmal 60 Spiele in einer Saison, bei den Milwaukee Bucks (2018-2023) führte er Giannis Antetokounmpo und Co. zum Titel.

Bei den Phoenix Suns ersetzt Budenholzer Mike Vogel und soll dort das Potenzial von Kevin Durant, Devin Booker und Bradley Beal entfesseln. Die Suns gewannen 23/24 zwar 49 Spiele, die Offense glich gerade im Schlussviertel aber eher eine verstopften Kloschüssel. Das soll nun alles anders werden: Nicht nur sind die Rollenspieler teilweise deutlich besser als im Vorjahr, "Coach Bud" will statt langer Zweipunktwürfe nun auch endlich in Phoenix Dreier sehen. In dieser Statistik gehörten seine Teams immer zu den Vorreitern. Macht Budenholzer aus den Suns eine der besten Offenses der Liga - letztes Jahr Platz 10 -, sollte das Team trotz mäßiger Verteidigung im Westen ganz weit oben mitspielen.