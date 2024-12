Trainingsspionage? Mitarbeiter von Kanada vor Auftaktspiel bei Olympia suspendiert

Aufgrund von Trainingsspionage sind zwei Mitglieder des Stabs der kanadischen Fußball-Nationalmannschaft der Frauen suspendiert worden.

Ein Analyst von Canada Soccer spähte mit einer Drohne mutmaßlich Auftaktgegner Neuseeland aus und erstattete Bericht an eine Co-Trainerin. Die Suspendierung des Duos teilte das Kanadische Olympische Komitee (COC) am Mittwoch mit.

Außerdem hält es Trainerin Bev Priestmann wegen des Vorfalls für angebracht, nicht am Eröffnungsspiel gegen Neuseeland am Donnerstag (17.00 Uhr) teilzunehmen. Sie wolle sich "im Namen unseres gesamten Teams (...) bei den Spielerinnen und Mitarbeitern des neuseeländischen Verbands" entschuldigen, sagte die Trainerin des Goldmedaillengewinners von Tokio 2021.

Sie sei "letztlich für das Verhalten in unserem Programm verantwortlich". Deshalb ziehe sie sich im ersten Spiel zurück, "um das Engagement unserer Mannschaft für die Integrität zu unterstreichen".

Zuvor hatte sich der neuseeländische Fußball-Verband beschwert, woraufhin in Saint-Etienne der Analyst des kanadischen Olympia-Teams festgenommen worden war.

Das COC zeigte sich "geschockt und enttäuscht" und entschuldigte sich bei der neuseeländischen Mannschaft "von ganzem Herzen". Die Angelegenheit werde geprüft. "Das COC steht in Kontakt mit dem IOC und in Kontakt mit der FIFA. Canada Soccer hat sich während des gesamten Prozesses transparent und kooperativ gezeigt", hieß es in dem Statement.