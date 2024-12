"Wir haben nicht vor, weitere Spieler zu verpflichten": Real Madrid wird laut Carlo Ancelotti keine Transfers mehr tätigen

Carlo Ancelotti, Trainer des amtierenden Champions-League-Siegers Real Madrid, hat sich vor einem Freundschaftsspiel gegen seinen Ex-Verein AC Mailand zu aktuellen Themen rund um die Königlichen geäußert. Dabei erklärte der 65-Jährige den Transfersommer der Madrilenen bereits für beendet.

"Die Mannschaft ist komplett. Wir haben nicht vor, weitere Spieler zu verpflichten", sagte der Italiener und erklärte: "Jesús Vallejo ist zurückgekehrt, David Alaba rehabilitiert sich. Wir haben junge Spieler, die bei uns trainieren und Qualität haben. Alle drei Innenverteidiger: Joan Martínez, Jaboco Ramón und Raúl Asencio. Wir finden, dass wir sehr gut besetzt sind. Alaba wird zurückkehren - und das ist gut. Und weitere Abgänge gibt es nicht, denn ich denke, alle wollen bleiben."

Der Trainer äußerte sich zudem zu taktischen Fragen. Wie wird Reals Spiel ohne Toni Kroos aussehen, auf welcher Position wird Jude Bellingham spielen?

Ancelotti dazu: "Das vertikale Spiel wollten wir auch mit Kroos. Denn wenn man schnell in die gegnerische Hälfte kommt, hat man mehr Möglichkeiten, den Gegner vor Probleme zu stellen. Das Vertikale mit oder ohne Kroos haben wir immer im Sinn. Bellingham ist ein Spieler, der die Qualität hat, in den Strafraum zu gehen. Je näher er am Strafraum ist, desto besser ist er. Ich sage nicht, dass wir auf die gleiche Art und Weise spielen werden. Es wird sich etwas ändern, aber nicht viel."

Bislang hat Real lediglich zwei Transfers getätigt: Kylian Mbappé und Endrick. Der Brasilianer wechselte mit seinem 18. Geburtstag am 21. Juli endgültig von Palmeiras nach Madrid. Bei den Königlichen hat er einen langfristigen Vertrag bis 2030 unterschrieben. Mbappé kam ablösefrei von Paris Saint-Germain und erhielt einen Vertrag bis 2029.