Wegen Tor von Cristiano Ronaldo: Al-Nassr-Teamkollege verlor offenbar das Bewusstsein

Salem Al-Najdi von Al-Nassr hat beim Jubel über ein Tor seines Teamkollegen Cristiano Ronaldos offenbar kurzzeitig das Bewusstsein verloren.

Das berichtet Al-Riyadhiyah. Als CR7 beim 2:1-Sieg in der asiatischen Champions League gegen Al-Rayyan aus Katar zum zwischenzeitlichen 2:0 traf, soll Al-Najdi von der Ersatzbank aufgesprungen und mit dem Kopf gegen das Dach gestoßen sein. Daraufhin sei der 21-jährige Linksverteidiger einige Minuten lang bewusstlos gewesen.

Al-Nassrs medizinische Abteilung brachte Al-Najdi dem Bericht zufolge zur Behandlung in die Kabine, ein Krankenhausbesuch sei nicht erforderlich gewesen. "Der Spieler leidet unter hohem Blutdruck. Wir werden das weiter verfolgen", sagte Trainer Stefano Pioli anschließend.

Für Aufsehen sorgte aber nicht nur der folgenschwere Jubel auf der Ersatzbank, sondern auch der des Torschützen. Ronaldo zeigte in Gedenken an seinen 2005 verstorbenen Vater in Richtung Himmel. "Heute wäre sein Geburtstag gewesen", berichtete CR7 anschließend.