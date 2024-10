"Dieses Tor hat einen besonderen Geschmack": Cristiano Ronaldo erklärt emotionalen Jubel

Al-Nassr gewann am zweiten Spieltag der asiatischen Champions League mit 2:1 gegen den Klub aus Katar. Sadio Mané traf zur Führung, ehe Ronaldo in der 71. Minute auf 2:0 erhöhte. Beim Torjubel zeigte der 39-jährige Portugiese in Richtung Himmel.

"Dieses Tor hat einen besonderen Geschmack", erklärte Ronaldo anschließend. "Ich würde mir wünschen, mein Vater wäre noch am Leben. Heute wäre sein Geburtstag gewesen." Ronaldos Vater Jose Dinis Aveiro hatte Alkohol-Probleme und starb 2005 infolge eines Leberversagens.

Zum Zeitpunkt des Todes war Ronaldo 20 Jahre alt. Aufgrund dessen Erkrankung hatte CR7 ein distanziertes Verhältnis zu seinem Vater. "Ich kannte ihn nicht zu 100 Prozent", sagte er vor einiger Zeit in einem Interview mit Piers Morgan. "Ich habe keine normale Konversationen mit ihm geführt. Es war hart."