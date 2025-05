Wahrlich einzigartig! Lionel Messi verrät sein absolutes Lieblingstor

Im Champions-League-Finale 2009 erzielte Messi ein außergewöhnliches Tor - per Kopf. Einzigartig war aber der Jubel danach.

Lionel Messi hat im Rahmen der Wohltätigkeitskampagne "A Goal in Life" der Stiftung seines Klubs Inter Miami seinen liebsten Treffer gewählt. "Ich habe viele Tore geschossen, die vielleicht noch schöner und wertvoller waren - auch wegen ihrer Bedeutung -, aber der Kopfball im Champions-League-Finale gegen Manchester United war immer mein Lieblingstor", sagte der Superstar.

Messi hat in seiner großen Karriere bisher immerhin 28 seiner 859 Tore mit dem Kopf erzielt, die Art des Treffers macht sein Lieblingstor also nicht einzigartig. Richtig besonders war aber Messis anschließender Jube. beim 2:0 am 27. Mai 2009 gegen Manchester United. Weil La Pulga beim wuchtigen Kopfball seinen Schuh verlor, jubelte er anschließend mit ihm. Messi und Barca durften damals das Triple bejubeln.

Imago

Messis Lieblingstor wird zum Kunstwerk

16 Jahre später soll der Künstler Refik Anadol, der mit Künstlicher Intelligenz und Daten arbeitet, mithilfe von Millionen von Datenpunkten dieses Tor in ein Kunstwerk verwandeln. Anschließend wird es für die Inter Miami CF Foundation versteigert.

"Durch die Integration von Biosensorik und fortschrittlichen KI-Systemen, die mit Daten aus diesem einzigartigen Ereignis trainiert wurden, erschließen wir eine neue Dimension der KI-Kunst - eine, in der Daten zu Emotionen und Erinnerungen zu Formen werden", sagte Anadol. Der Erlös soll mehreren gemeinnützigen Organisationen zugutekommen.