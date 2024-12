Union Berlin empfängt am heutigen Dienstagabend den SSC Neapel zum Duell in der Champions League. Alle Informationen zu der Übertragung der Partie ...

Union Berlin empfängt am heutigen Dienstagabend den SSC Neapel zum Duell in der Champions League. Alle Informationen zu der Übertragung der Partie und wo Ihr die Begegnung in der Gruppe C live im TV, Livestream und Liveticker erleben könnt, erfahrt Ihr hier.

Am heutigen Dienstag, den 24. Oktober, duelliert sich Union Berlin am 3. Gruppenspieltag der Champions League mit dem SSC Neapel. Der Anpfiff des Duells ist für 21.00 terminiert. Als Austragungsort des Europapokalspiels dient das Olympiastadion im Berlin.

DIE CHAMPIONS LEAGUE AUF DAZN: JETZT ANMELDEN!

Union Berlin hat in der Champions League einen Fehlstart hingelegt! Das Team von Urs Fischer liegt mit einer Bilanz von null Punkten und 2:4 Toren auf dem letzten Platz in der Gruppe C. Zum Auftakt in die neue Champions-League-Saison verkauften sich die Unioner gegen Real Madrid teuer. Erst in der Nachspielzeit kassierten die Köpenicker den entscheidenden Gegentreffer. Gegen Sporting Braga folgte am 2. Spieltag eine äußerst bittere 2:3-Pleite.

Nun wartet im Olympiastadion in Berlin auf Union der SSC Neapel. Das italienische Spitzenteam liegt mit drei Punkten auf dem zweiten Tabellenrang in der Gruppe C. Die drei Zähler holte die Mannschaft von Rudi Gracia gegen Sporting Braga, gegen Real Madrid verlor Neapel hingegen. Welches Team verlässt den Rasen in Berlin heute als Sieger?

Union Berlin vs. SSC Neapel heute live, Übertragung: Champions League im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Union Berlin: Rönnow - Doekhi, Knoche, Diogo Leite - Trimmel, R. Khedira, Gosens - Laidouni, Haberer - Becker, K. Behrens

Rönnow - Doekhi, Knoche, Diogo Leite - Trimmel, R. Khedira, Gosens - Laidouni, Haberer - Becker, K. Behrens SSC Neapel: Meret - di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Olivera - Cajuste, Lobotka, Zielinski - Politano, Raspadori, Kvaratskhelia

getty

Union Berlin vs. SSC Neapel heute live, Übertragung: Champions League im TV und Livestream

DAZN zeichnet heute für die Übertragung des Duells zwischen Union Berlin und dem SCC Neapel zuständig. Auf DAZN 1 könnt Ihr das Champions-League-Spiel ab 20.45 Uhr live und in voller Länge erleben. Für DAZN sind heute Freddy Harder als Moderator, Lukas Schönmüller als Kommentator, Tim Borowski als Experte sowie Max Siebald als Reporter im Einsatz. Alternativ seht Ihr die Begegnung in der Konferenz auf DAZN 2.

Die Partie zwischen Union Berlin und dem SCC Neapel überträgt DAZN darüber hinaus auch im Livestream. Im Livestream könnt Ihr die Vorberichte zum Spiel ab 20.30 Uhr verfolgen. DAZN zeigt das Champions-League-Duell in der DAZN-App und auf der DAZN-Website im Livestream.

Ein Abonnement kostet bei DAZN zwischen 9,99 Euro und 44,99 Euro im Monat. DAZN bietet Euch mit DAZN Unlimited, DAZN Super Sports und DAZN World gleich drei Abo-Pakete an. Das heutige Europapokalspiel seht Ihr jedoch nur mit einem DAZN-Unlimited-Abo. Alle Infos zu den DAZN-Abos erhaltet Ihr hier. DAZN zeigt neben den Champions League auch die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, die Serie A, die Primera Division, die Ligue 1, die NFL, die NBA, Boxen, Tennis und noch vieles mehr.

Union Berlin vs. SSC Neapel heute live, Übertragung: Champions League im TV, Livestream und Liveticker - Die Infos im Überblick

Event: Champions League, 3. Spieltag

Champions League, 3. Spieltag Duell: Union Berlin vs. SSC Neapel

Union Berlin vs. SSC Neapel Datum: 24. Oktober

24. Oktober Anpfiff: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Spielort: Olympiastadion, Berlin

Olympiastadion, Berlin Übertragung im TV: DAZN 1, DAZN 2 (Konferenz)

Übertragung im Livestream: DAZN

Liveticker: SPOX

Union Berlin vs. SSC Neapel heute live, Übertragung: Champions League im Liveticker

Das Champions-League-Duell zwischen Union Berlin und dem SSC Neapel könnt Ihr am heutigen Abend hier bei SPOX im Liveticker erleben. Wir halten Euch über sämtliche Spielgeschehnisse auf dem Laufenden. Hier findet Ihr den Liveticker von SPOX.

Champions League, 3. Spieltag: Die Gruppe C im Überblick