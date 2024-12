Überragendes Debüt! 16-jähriges Wunderkind von Manchester United erzielt Hattrick in 13 Minuten

Der ehemalige Arsenal-Jungstar Chido Obi-Martin spielt mittlerweile für die Red Devils - und markierte für deren U18 direkt einen Dreierpack.

Chido Obi-Martin hat in seinem ersten Spiel in der Anfangsformation der U18 von Manchester United für Begeisterung gesorgt: Das Supertalent schnürte bereits in den ersten 13 Minuten einen lupenreinen Hattrick.

Der 16-jährige Stürmer gab sein Startelfdebüt für die Jugendmannschaft der Red Devils am Samstag in einem U18-Premier-League-Spiel gegen Nottingham Forest. Obi-Martin erzielte das erste Tor bereits nach 13 Sekunden, bevor er in der fünften Minute mit seinem zweiten Treffer nachlegte. Das ehemalige Arsenal-Talent vollendete seinen Hattrick in der 13. Minute aus kurzer Distanz und bescherte seiner Mannschaft so einen ausgezeichneten Start ins Spiel.

Der Teenager machte in der letzten Saison durch seine vielen Tore bei den Gunners auf sich aufmerksam. Ein Sieben-Tore-Spiel gegen Norwich führte dazu, dass er die Saison mit 28 Treffern in der U18-Premier-League abschloss. Zuvor hatte der Jungstar zehn Tore in einem 14:3-Sieg gegen Liverpools U16-Mannschaft erzielt.

Trotz einer unglaublichen Saison im Norden Londons entschied er sich schließlich dazu, Arsenal im Sommer zu verlassen und nahm ein Angebot von United an. Laut Metro sollen die Red Devils sein Gehalt verdoppelt und ihm Chancen in der ersten Mannschaft unter Erik ten Hag in Aussicht gestellt haben.

Wunderkind von Manchester United erzielt Hattrick in 13 Minuten

Die United-Fans waren natürlich begeistert vom traumhaften Debüt des 16-Jährigen. "Morgen in die Startelf", war in den sozialen Medien gelesen. "Er wird Zirkzee bis zum Ende der Saison verdrängen", schrieb ein weiterer Fan. Und ein dritter meinte: "Kann nicht glauben, dass Arsenal einen seiner besten Nachwuchsspieler gehen lässt."

Zudem gab es Forderungen nach einem Zehnjahresvertrag analog zu dem von Cole Palmer beim FC Chelsea - und den Vorschlag, ihn zur Halbzeit auszuwechseln, "damit er mit der ersten Mannschaft nach London reisen kann".