Thomas Tuchel lobt nach Sieg des FC Bayern die "Bier-Ruhe" von Harry Kane: "Wenn man 4800 Tore geschossen hat, dann hat man eben weniger Puls"

Der FC Bayern München musste sich strecken, um bei einem starken Galatasaray zu gewinnen. Thomas Tuchel gefiel die erste Halbzeit nicht, die zweite dann deutlich besser - und Harry Kane findet der Coach ohnehin super.

"Er hat eine Bier-Ruhe. Wenn man 4800 Tore in seiner Karriere geschossen hat, dann hat man eben weniger Puls als ich draußen", witzelte Tuchel nach dem 3:1-Sieg in Istanbul bei Prime Video über Kane. Der englische Stürmer hatte Bayern am Dienstagabend mit seinem Tor zum zwischenzeitlichen 2:1 in einem komplizierten Auswärtsspiel wieder auf die Siegerstraße gebracht.

Kane strahle seine Ruhe auch stets aus, lobte Tuchel. "Aber Harry musste sich heute auch reinfuchsen und wehren. Er hat in der zweiten Halbzeit dann mehr Bälle festgemacht, das war auch ein Faktor. Er hat ein ganz natürliches Selbstvertrauen und weiß, dass er nicht viele Chancen braucht."

Thomas Tuchel: "Waren in der ersten Halbzeit zu hektisch"

Vor allem im ersten Abschnitt stellte Galatasaray die Bayern vor große Probleme, zur Pause hätte der türkische Meister durchaus auch führen können. Nach dem Seitenwechsel lief es dann besser für den FCB, wie auch Tuchel analysierte: "Wir waren in der ersten Halbzeit zu hektisch, haben keine Zweikämpfe gewonnen. In der zweiten Halbzeit haben wir ein bisschen tiefer gestanden, waren kompakter und haben uns mehr aufs Umschalten konzentriert. Und es hat geklappt."

Kane selbst sagte indes zu seinem Treffer in der 74. Minute: "Ja, wahrscheinlich ein typisches Tor für eine Nummer 9. Die Jungs haben es gut gemacht auf der rechten Seite, ich hatte ein bisschen Raum, war zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Gut, dass ich ihn dann reinmachen konnte."

Die frühe Führung hatte Kingsley Coman besorgt. Der Franzose sprach im Nachhinein von einem sehr anstrengenden Spiel: "Gala hat viel Druck gemacht, aber in der zweiten Halbzeit hatten wir etwas mehr Raum", sagte Coman und lobte die herausragende Atmosphäre im Stadion: "Ich liebe diese Stimmung. Man hat viel Adrenalin. Es war Wahnsinn."

Jamal Musiala wird Atmosphäre "in Erinnerung behalten"

Auch Jamal Musiala, der in der 80. Minute den 3:1-Endstand besorgte, war begeistert von der Stimmung in Istanbul: "Wenn die gepfiffen haben oder wenn sie eine Ecke bekommen haben, war das ganze Stadion extrem laut. Es war eine coole Atmosphäre, das werde ich für immer in Erinnerung behalten."

Mit der vollen Ausbeute von neun Punkten aus drei Spielen steht Bayern nun weiterhin an der Tabellenspitze in Champions-League-Gruppe A, das Achtelfinal-Ticket ist bereits in greifbarer Nähe. "Es ist sauschwer, in der Champions League auswärts zu gewinnen. Deshalb ist es top, jetzt schon neun Punkte zu haben", freute sich Tuchel. "Kompliment an die Mannschaft!"