Galatasaray Istanbul - FC Bayern München 1:3: FCB klar auf Achtelfinal-Kurs

Eiskalt in der "Hölle" von Istanbul: Dank der Matchwinner Harry Kane und Jamal Musiala hat der gnadenlos effektive FC Bayern im Hexenkessel von Galatasaray den nächsten Champions-League-Rekord aufgestellt und ist auf dem besten Weg ins Achtelfinale. Die Münchner setzten sich trotz einiger Wackler mit 3:1 (1:1) beim türkischen Rekordmeister durch und feierten den achten Auswärtssieg in der Gruppenphase nacheinander.

Kingsley Coman (8.) brachte das letzte Aufgebot von Trainer Thomas Tuchel an einem heißen Herbstabend am Bosporus in Führung, die Mauro Icardi (30., Foulelfmeter) ausglich. Als der Dauerdruck der Gastgeber nachließ, gelang Kane nach Vorarbeit von Musiala sein zweites Tor im laufenden Wettbewerb (73.), kurz darauf legte er Musialas Treffer auf (79.). Mit einem Heimerfolg im Rückspiel am 8. November könnten die jetzt in 37 Gruppenspielen ungeschlagenen Bayern schon einen großen Schritt in Richtung K.o.-Runde machen. "Es war eine komplizierte erste Halbzeit, das war nicht gut. Dann eine viel bessere zweite Halbzeit, in der wir auch mal Balleroberungen hatten. Unsere vordere Reihe ist immer extrem gefährlich, das hilft uns, schwierige Phasen zu überstehen", sagte Tuchel bei Prime Video. "Wir waren in der ersten Halbzeit zu hektisch, haben keine Zweikämpfe gewonnen. In der zweiten Halbzeit haben wir ein bisschen tiefer gestanden, waren kompakter und haben uns mehr aufs Umschalten konzentriert. Und es hat geklappt." Torschütze Kane sagte: "Wahrscheinlich ein typisches Tor für eine Nummer 9. Die Jungs haben es gut gemacht auf der rechten Seite, ich hatte ein bisschen Raum, war zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Vor allem in der ersten Halbzeit hätten wir aber einige Sachen besser machen können. Es war nicht gut genug von allen von uns. Obwohl sie viele Schüsse hatten, waren es aber meistens keine ganz großen Chancen." FC Bayern sorgt für frühe Führung durch Coman Die Gala-Fans unter den 52.000 im ausverkauften Rams Park machten von Beginn an einen ohrenbetäubenden Lärm - und irritierten mit einem Banner. "Wenn Jerusalem nicht frei ist, ist die Welt gefangen", war darauf zu lesen; die Anhänger brachten damit - nicht zum ersten Mal - ihre Bindung zu Palästina zum Ausdruck. Auf einem anderen Spruchband wurde den Bayern ein wahrer "Albtraum" angedroht. Und tatsächlich legten die "Löwen" in Gelb-Rot los, als wollten sie den Gästen die Hölle heiß machen. Die Münchner Abwehr mit dem nach muskulären Problemen und Palästina-Wirbel zurückgekehrten Noussair Mazraoui hatte gut zu tun. Stürmerstar Icardi, trotz Knöchelverletzung überraschend dabei, war früh gefährlich (4.). Doch gleich der erste Bayern-Angriff sorgte zumindest kurzzeitig für Ruhe: Coman traf auf Zuspiel von Leroy Sane. Galatasaray ließ sich aber vom Rückstand nicht entmutigen und ging volles Risiko, Sven Ulreich rettete artistisch gegen Kerem Aktürkoglu (9.). Nach einem Fehler des Torwarts, der seinen Platz wohl schon am Samstag gegen Darmstadt 98 für Rückkehrer Manuel Neuer räumen muss, schoss Aktürkoglu drüber (11.). FC Bayern schlägt gegen Ende eiskalt zu Die Bayern bekamen in der ersten Hälfte nie Zugriff auf Spiel und Gegner. Den defensiven Außen Mazraoui und Alphonso Davies fehlte die Unterstützung, das Zentrum mit Kapitän Joshua Kimmich und Konrad Laimer, der für den verletzten Leon Goretzka in die Mitte gerückt war, wurde zu leicht überspielt. Icardi nutzte den bereits neunten (!) Torschuss per Panenka-Heber vom Punkt zum 1:1 und ließ den Hexenkessel bei 131,1 Dezibel überkochen. Kimmich hatte den Argentinier gefoult. Aktürkoglu (38.) hatte sogar die Gelegenheit zur Führung. Und der deutsche Rekordmeister? Spielte unsauber und nutzte die Räume, die Gala durchaus bot, zu selten. Dies gelang bei einem Gegenstoß nach Wiederbeginn, doch Sane schloss zu überhastet ab (50.). Etwas mehr Ballbesitz und dadurch Kontrolle war nun da, viele Abschlussmöglichkeiten ergaben sich aber nicht. Sane (63.) ließ eine weitere ungenutzt. Gala allerdings ging jetzt zusehends die Puste aus. Und plötzlich schlugen die Bayern eiskalt zu. Nach Vorarbeit von Musiala machte erst Kane seinem Ruf als Vollstrecker alle Ehre. Galatasaray wirkte geschockt, demoralisiert. Kane behielt dafür den Überblick, legte im Strafraum für Musiala auf - und der verwandelte ebenfalls eiskalt. Der Hexenkessel war danach abgekühlt. Auch die Bayern-Fans waren nun zu hören.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die Champions League live auf DAZN. Jetzt anmelden!

© getty Galatasaray vs. FC Bayern - 1:3 Tore 0:1 Coman (8.), 1:1 Icardi (29./FE), 1:2 Kane (73.), 1:3 Musiala (79.) Aufstellung Galatasaray Muslera - Boey, D. Sanchez, Bardakci, Karatas (75. Angelino) - Ayhan (80. Ndombele), Torreira, Tete (56. Mertens), Aktürkoglu (75. Yilmaz), Zaha (75. Ziyech) - Icardi Aufstellung FC Bayern München Ulreich - Mazraoui (78. Sarr), de Ligt, M.-J. Kim, Davies - Kimmich, Laimer - Coman (83. Tel), Musiala, L. Sané - Kane (83. Choupo-Moting) Gelbe Karten Tete (53.), Ayhan (62.) / Sané (14.), Laimer (32.), Davies (90.+5.) Galatasaray Istanbul vs. FC Bayern München, Gala vs. FCB - Das 1:3 zum Nachlesen im Liveticker 90.+6. Schluss! Bayern gewinnt in Istanbul mit 3:1. Galatasaray Istanbul vs. FC Bayern München: Gala vs. FCB JETZT im Liveticker - Gelbe Karte Davies 90.+5. Davies noch einmal mit einem taktischen Foul auf der linken Abwehrseite. 90.+2. Fünf Minuten Nachspielzeit sind angezeigt. Derzeit sieht es eher nach dem 1:4 als dem 2:3 aus. 89. Kimmich zieht einen Freistoß aus 20 Metern flach auf die Torwartecke. Muslera lässt sich aber nicht überraschen und kann den Schuss parieren. 86. Der Widerstand der Gastgeber scheint gebrochen - und nicht nur auf dem Feld. Es ist mittlerweile ziemlich still im Stadion geworden. Galatasaray Istanbul vs. FC Bayern München: Gala vs. FCB JETZT im Liveticker - Wechsel FC Bayern 83. Und auch Kane hat Feierabend. 70 Minuten war es nicht das Spiel des Engländers, der dann mit einem Tor und einer Vorlage zum entscheidenden Mann wurde. Choupo-Moting ist dafür jetzt im Spiel. 83. Bei den Bayern kommt Tel für Coman. 82. Musiala hat in der Königsklasse einen Lauf und war in jedem seiner letzten drei Champions-League-Spiele an mindestens einem Treffer direkt beteiligt (zwei Tore, ein Assist). Galatasaray Istanbul vs. FC Bayern München: Gala vs. FCB JETZT im Liveticker - Wechsel Gala 80. Nächster Wechsel bei den Gastgebern: Ndombele ersetzt Ayhan. Galatasaray Istanbul vs. FC Bayern München: Gala vs. FCB JETZT im Liveticker - Tor FC Bayern 79. Tooor! Galatasaray - FC BAYERN 1:3. Bayern nutzt die schwindenden Kräfte der Gastgeber jetzt stark aus! Laimer legt halblinks in den Lauf von Kane, der perfekt auf Musiala in die Mitte legt. Der offensive Mittelfeldspieler guckt sich Muslera aus und schiebt aus elf Metern mit der rechten Innenseite ins rechte Eck.

78. Fast die Entscheidung! Bayern kann einen Konter im Fünf gegen Drei fahren. Sane spielt halblinks in den Sechzehner auf Davies, der in der Mitte Passoptionen hat, es aber mit dem Vollspann selbst versucht. Der Ball landet im Außennetz. Galatasaray Istanbul vs. FC Bayern München: Gala vs. FCB JETZT im Liveticker - Wechsel FC Bayern 78. Erster Wechsel bei den Bayern: Sarr kommt für Mazraoui. Galatasaray Istanbul vs. FC Bayern München: Gala vs. FCB JETZT im Liveticker - Wechsel Gala 75. ... und Angelino ist für Karatas im Spiel. 75. ... Yilmaz ersetzt Aktürkoglu ... 75. Dreifachwechsel bei Galatasaray: Ziyech kommt für Zaha, ... Galatasaray Istanbul vs. FC Bayern München: Gala vs. FCB JETZT im Liveticker - Tor FC Bayern 73. Tooor! Galatasaray - FC BAYERN 1:2. Die Bayern nutzen ihre beste Phase in der Partie prompt zur Führung - und das war richtig stark gespielt! Coman schickt Mazraoui halbrechts bis zur Grundlinie, der legt flach zurück auf Musiala, der wiederum Kane im Zentrum sofort flach und scharf anspielt. Der Engländer will die Kugel aus sieben Metern mit der Hacke ins lange Eck verlängern, aber Boey kann blocken. Die Kugel fällt dem Bayern-Stürmer aber wieder vor die Füße und der schießt aus fünf Metern ohne Probleme ein. 70. Zum ersten Mal können die Bayern über mehrere Minuten den Ball in den eigenen Reihen halten - und das unter dem Pfeifkonzert der türkischen Fans. Sicherlich ein gutes Zeichen aus Münchner Sicht für die Schlussphase. Galatasaray ist ein enorm hohes Tempo gegangen. 67. Coman setzt halblinks am Sechzehner den bislang völlig wirkungslosen Kane in Szene. Der Engländer will noch einmal auf Musiala weiterleiten, aber es ist noch ein Abwehrbein dazwischen. Wieder scheitert eine potenziell gefährliche Situation, bevor die Bayern zum Abschluss kommen. 64. Jetzt fast gegen den Spielverlauf die Bayern-Führung! Musiala sichert eine Verlängerung von Kane und legt den Ball dann stark in den Lauf von Sane, der halblinks im Sechzehner zum Abschluss kommt. Der Versuch zischt Richtung rechts Eck, aber Muslera ist gerade noch rechtzeitig unten und kann parieren. 62. Ayhan kommt im Mittelfeld gegen Coman deutlich zu spät und steigt dem Franzosen auf den Fuß. Es gibt die nächste Gelbe Karte. 62. Freistoß für Galatasaray auf dem rechten Flügel. Mertens schnappt sich den Ball und zieht eine scharfe Flanke auf den kurzen Pfosten, wo Torreira zum Kopfball kommt, der aber nur ans Außennetz geht. Ungefährlich war das aber nicht. 59. Kontersituation für die Bayern. Coman treibt den Ball durch die türkische Hälfte, verpasst aber den Zeitpunkt zum Abspiel. Sane und Musiala stehen dann beide im Abseits und der Franzose hält aus der Distanz drauf. Der Versuch geht deutlich links vorbei. Das war nicht gut ausgespielt. Galatasaray Istanbul vs. FC Bayern München: Gala vs. FCB JETZT im Liveticker - Wechsel Gala 56. Erster Wechsel bei Galatasaray: Mertens kommt für Tete. Galatasaray Istanbul vs. FC Bayern München: Gala vs. FCB JETZT im Liveticker - Gelbe Karte Tete 53. Sane geht im Mittelfeld an Tete vorbei und dieser hält klar am Trikot. Gelb! 52. Mazraoui produziert einen haarsträubenden Ballverlust am eigenen Sechzehner und bringt so Torreira in Schussposition. Der Mittelfeldspieler schlenzt Richtung rechtes Eck. Ulreich kann nur hinterherschauen, aber die Kugel streicht ganz knapp am Pfosten vorbei. 51. Coman setzt sich halblinks im Dribbling gegen Sanchez durch und legt flach in die Mitte auf Sane, der aus neun Metern frei zum Schuss kommt, diesen aber deutlich zu hoch ansetzt. 49. Sane erobert den Ball am gegnerischen Sechzehner und geht dann nach einem leichten Kontakt zu Boden. Davide Massa lässt aber weiterspielen und das ist auch vertretbar. 46. Weiter gehts, die zweite Halbzeit läuft. Beide Trainer haben auf Wechsel zur Pause verzichtet. Galatasaray Istanbul vs. FC Bayern München: Gala vs. FCB JETZT im Liveticker - Anpfiff 2. Halbzeit Halbzeit Galatasaray war in den ersten 45 Minuten das bessere Team und hatte zahlreiche gute Möglichkeiten. Die Gastgeber kommen nach 45 Minuten auf unglaubliche 16:3 Torschüsse. Die Statistik ist allerdings etwas trügerisch, weil die Münchner mehrfach potenzielle Großchancen durch unsauber ausgespielte Konter schon im Keim erstickten. Defensiv offenbarte "Cim Bom" durchaus einige Lücken. So kann es eine sehr interessante zweite Hälfte werden.

© getty Galatasaray Istanbul vs. FC Bayern München: Gala vs. FCB JETZT im Liveticker - Halbzeitpause 45.+2. Pause! Es bleibt zunächst beim 1:1. 45.+1. Fast das 2:1 für Galatasaray. Kimmich verliert am eigenen Sechzehner den Ball gegen Torreira und die Kugel landet bei Icardi im Sechzehner, der aus zehn Metern aber knapp rechts vorbeischießt. 44. Sane mit einer Großchance, die in keiner Statistik auftaucht! Bayern kontert über Kane, der von der Mittellinie einen herausragenden Pass auf Sane spielt, der halblinks frei durch ist, sich den Ball aber zu weit vorlegt. So kann Muslera die Kugel sichern. 43. Tete setzt sich auf rechts ganz stark gegen Sane und Laimer durch, aber dann kommt Davies zur Hilfe und kann mit der Fußspitze klären. 40. Karatas spielt einen weiten Ball in den Lauf von Aktürkoglu, der Kim spielend leicht abschüttelt und frei vor Ulreich auftaucht. Der Bayern-Keeper bewahrt sein Team mit einer starken Parade vor einem Rückstand. 37. Der Ausgleich ist absolut verdient. Die Türken liegen nicht nur nach Torschüssen mit 10:2 vorne, sondern haben auch 58 Prozent Ballbesitz. Das zumindest war im Vorfeld nicht unbedingt zu erwarten gewesen. 34. Entlastungsangriff für die Bayern, die in den letzten Minuten ziemlich unter Druck geraten sind. Coman macht über rechts Tempo und legt flach in die Mitte auf Sane, der Sanchez aussteigen lässt, aus 18 Metern aber deutlich über das Tor schießt. Galatasaray Istanbul vs. FC Bayern München: Gala vs. FCB JETZT im Liveticker - Gelbe Karte Laimer 32. Laimer stempelt Ayhan im Mittelfeld und sieht die zweite Gelbe Karte der Partie. Galatasaray Istanbul vs. FC Bayern München: Gala vs. FCB JETZT im Liveticker - Tor Gala 30. Tooor! GALATASARAY - FC Bayern 1:1. Icardi führt selbst aus - und wie! Der Torjäger schnipst den Ball einfach locker in die Mitte. Ulreich springt ins linke Eck und kann nur zusehen, wie der Ball ganz locker im Netz einschlägt. Icardi startet seinen Jubellauf schon, bevor der ganz locker getretene Elfer die Torlinie überquert. 28. Elfmeter für Galatasaray! Karatas setzt sich auf links durch und spielt flach in die Mitte Richtung Icardi. Kimmich und Kim treffen beide den Argentinier und nicht den Ball. Die Entscheidung ist korrekt. 26. Große Kontermöglichkeit für die Bayern! Noch in der eigenen Hälfte ist Kane seinem Gegenspieler etwa drei Meter entwischt. Comans Zuspiel ist aber zu ungenau und kann abgefangen werden. Kommt der Pass sauber, ist der Engländer frei durch. 23. Wieder haben die Heimfans den Torschrei auf den Lippen. Torreira wird 20 Meter vor dem Tor freigespielt und zieht wuchtig ab. Ulreich kommt nicht heran, aber die Kugel zischt Zentimeter über die Querlatte. 20. Galatasaray spielt mit viel Elan, bietet aber in der Defensive Räume, die die Münchner schon einige Male nutzen konnten. Am Ende kam aber erst ein Torschuss heraus - der genügte aber für die Führung. Galatasaray kam hingegen schön fünf mal zum Abschluss. 17. Davies schickt Sane halblinks auf die Reise und der lässt Sanchez stehen. Im Sechzehner kommt dann ein kleiner und fairer Rempler von Bardakci und der Münchner kommt nicht zum Abschluss. Galatasaray Istanbul vs. FC Bayern München: Gala vs. FCB JETZT im Liveticker - Gelbe Karte Sané 14. Sane geht auf der linken Seite steil, aber die Fahne geht hoch. Weil der Münchner den Ball noch wegschlägt, gibt es die Gelbe Karte. 13. Das muss eigentlich das 1:1 sein! Ayhan schickt Boey halbrechts in die Tiefe und der zieht die Kugel scharf und flach in die Mitte. Eigentlich wäre de Ligt da, aber Ulreich will die Kugel abfangen und patscht den Ball genau vor die Füße von Aktürkoglu, der aus sieben Metern aber über das fast leere Tor schießt. 10. Die Chance zum Ausgleich! Tete kommt halbrechts durch bis zur Grundlinie und flankt scharf ins Zentrum, wo Aktürkoglu quer in der Luft bringt und per wuchtigem Seitfallzieher abschließt. Der Versuch aus acht Metern ist aber nicht platziert genug. Ulreich reißt die rechte Pranke hoch und kann gerade noch parieren. Galatasaray Istanbul vs. FC Bayern München: Gala vs. FCB JETZT im Liveticker - Tor FC Bayern 8. Tooor! Galatasaray - FC BAYERN 0:1. Die Münchner gehen mit der ersten Offensivaktion in Führung und lassen das Stadion zumindest temporär verstummen. Musiala gewinnt ein Dribbling im Mittelkreis und verschafft sich damit Raum, den er zu einem Pass auf Sane nutzt, der wiederum vom linken Sechzehnereck einen scharfen Flachpass in die Mitte spielt. Der durchgestartete Musiala lässt klug durch für Coman, der halbrechts im Sechzehner völlig frei steht und mit der Innenseite ganz überlegt ins linke Eck trifft. Stark gemacht!

© getty 6. Icardi jagt einem weiten Ball von Aktürkoglu hinterher und kann sich halblinks gegen Kim behaupten. Der Argentinier zieht aus 17 Metern aus der Drehung ab, aber der Versuch geht relativ deutlich rechts vorbei. 3. Aktürkoglu zieht einen Freistoß aus halblinker Position in den Münchner Sechzehner. Sanchez geht zum Kopfball, der aber geblockt wird. 1. Anpfiff! Die Partie läuft und sofort wird es richtig laut auf den Rängen. Das wird keine leichte Aufgabe für die Münchner in ganz heißer Atmosphäre. vor Beginn Schiedsrichter Davide Massa führt soeben beide Teams im Ali Sami Yen Sportkomplex Rams Park, wie die Heimstätte von Galatasaray offiziell heißt, aufs Feld und es ertönt die Champions-League-Hymne. Gleich geht es los! vor Beginn So beginnt der FC Bayern: Ulreich - Mazraoui, Kim, de Ligt, Davies - Laimer, Kimmich - Sane, Musiala, Coman - Kane. vor Beginn Im Vergleich zum 2:1-Erfolg im Stadtderby gegen Besiktas am vergangenen Samstag nimmt Trainer Okan Buruk nur eine Änderung vor: Karatas rückt für den Ex-Leipziger und Hoffenheimer Angelino in die erste Elf. vor Beginn So startet Galatasaray: Muslera - Boey, Sanchez, Bardakci, Karatas - Ayhan, Torreira - Tete, Akturkoglu, Zaha - Icardi. vor Beginn Bayern München könnte zum fünften Mal in Folge die ersten drei Spiele einer UEFA-Champions-League-Saison gewinnen, nachdem ihnen dies seit 2019/20 in jeder Saison gelungen ist. Sie haben jedes ihrer letzten sieben Auswärtsspiele in der Gruppenphase des Wettbewerbs gewonnen und sind in ihren letzten 18 Auswärtsspielen in der Gruppenphase ungeschlagen (16 Siege, zwei Remis) - eine unglaubliche Serie. vor Beginn Während "Cim Bom" keines der fünf Champions-League-Heimspiele gegen deutsche Klubs gewonnen hat (drei Remis, zwei Niederlagen), haben die Münchner die letzten fünf Begegnungen mit türkischen Gegnern mit einem Gesamtergebnis von 18:1 gewonnen. Die letzten Begegnungen fanden im Achtelfinale der Champions League 2017/18 statt, als man Besiktas zu Hause mit 5:0 und auswärts mit 3:1 besiegte. vor Beginn Es ist das erste Aufeinandertreffen zwischen Galatasaray und dem FC Bayern München seit der ersten Runde des Europapokals der Landesmeister 1972/73. Damals gab es für Galatasaray ein 1:1-Unentschieden zu Hause und ein klaren 6:0-Bayern-Sieg im Rückspiel. vor Beginn Beide Teams verbindet, dass sie in der Liga zwar jeweils Titelverteidiger sind, aber sich im Moment in der Verfolgerrolle befinden. Galatasaray liegt nach neun Spieltagen mit 25 Punkten zwei Zähler hinter dem perfekt gestarteten Stadtrivalen Fenerbahce, der FC Bayern hat ebenfalls zwei Punkte Rückstand auf Tabellenführer Leverkusen, hat aber auch noch den VfB Stuttgart vor sich. In der Champions League sind die Münchner perfekt (zwei Siege) und Galatasaray sehr gut (ein Sieg in Manchester, ein Remis gegen Kopenhagen) gestartet. Es ist also das vorläufige Gipfeltreffen der Gruppe A. vor Beginn Im Vergleich zum 3:1-Sieg gegen Mainz 05 ändert Thomas Tuchel nur eine Position. Der verletzte Leon Goretzka (Mittelhandbruch) wird von Noussair Mazraoui ersetzt, der als Rechtsverteidiger fungiert. Dafür rutscht Konrad Laimer ins defensive Mittelfeld. Thomas Müller sitzt vorerst nur auf der Bank. vor Beginn Viel besser hätte der Start für die Bayern nicht laufen können: Nach zwei Spieltagen in der Königsklasse hat München sechs Punkte auf dem Konto und führt damit die Tabelle vor dem heutigen Gegner, der vier Zähler hat, an. Ein Sieg würde für das Team von Trainer Thomas Tuchel also schon einen bedeutenden Abstand bedeuten. Rund eine Stunde vor Anpfiff melden wir uns hier zurück. vor Beginn Der deutsche Rekordmeister muss heute auswärts ran, gespielt wird nämlich im Rams Park, Istanbul. Für FCB-Fans geht's etwas früher los, der Anstoß ist nämlich schon um 18.45 Uhr. vor Beginn Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie Galatasaray Istanbul vs. FC Bayern München!