FC Bayern München - Noten und Einzelkritiken vom CL-Spiel gegen Galatasaray: Starke FCB-Verteidiger trotz Galas Chancenflut

Der FC Bayern München hat auch das dritte Champions-League-Gruppenspiel gewonnen, gegen Galatasaray Istanbul gelang ein glücklicher 3:1-Sieg. Obwohl die Gastgeber zu zahlreichen Chancen kamen, überzeugte das Münchner Innenverteidiger-Duo. Harry Kane glänzte unterdessen mit Torjäger-Masterclass. Die Noten und Einzelkritiken der FCB-Spieler.

© imago images Galatasaray - FC Bayern, Noten: Sven Ulreich Weil Manuel Neuer am Samstag gegen Darmstadt zurückerwartet wird, stand Ulreich wohl zum vorerst letzten Mal im Tor des FC Bayern - und erlebte zum Abschluss einen äußerst ereignisreichen Abend. In der 9. Minute parierte er glänzend gegen Aktürkoglu, zwei Minuten später ermöglichte er ihm mit einer unzureichend geklärten Hereingabe aber eine Großchance. In der 17. spielte Ulreich Icardi mit einer Körpertäuschung aus, ehe er sich bei seinem Elfmetertor per Lupfer düpieren ließ. In der 38. mit einer weiteren starken Parade gegen Aktürkoglu. Nach der Pause nicht mehr geprüft. Note: 2,5.

© getty Galatasaray - FC Bayern, Noten: Noussair Mazraoui Nach Blitz-Heilung seiner muskulären Probleme kehrte Mazraoui direkt in die Startelf zurück, der einzige Wechsel im Vergleich zum 3:1-Sieg gegen Mainz. Verschuldete in der 2. Minute einen gefährlichen Freistoß, machte anschließend ein solides, unauffälliges Spiel. Mazraoui hielt bis zur 78. Minute durch. Note: 3,5.

© imago images Galatasaray - FC Bayern, Noten: Matthijs de Ligt Auch de Ligt kommt aus einer Verletzung, mangels Alternativen stand er in Istanbul zum zweiten Mal innerhalb von vier Tagen in der Startelf. Seine fehlende Spielpraxis ließ er sich nicht anmerken. De Ligt verzeichnete mit Abstand die meisten klärenden Aktionen auf Seiten des FC Bayern. Dass Galatasaray vor allem in der ersten Halbzeit haufenweise Chancen hatte, lag weniger an der Innenverteidigung als vielmehr an der fehlenden Unterstützung der anderen Mannschaftsteile. Note: 2,5.

© getty Galatasaray - FC Bayern, Noten: Min-Jae Kim Als Ex-Spieler von Galatasarays Stadtrivalen Fenerbahce kein gern gesehener Gast im Rams Park. Womöglich weil Kim derartige Stadion-Stimmungen gewohnt ist, präsentierte er sich trotz ohrenbetäubenden Kulisse abgeklärt. Wie sein Nebenmann rettete er mehrmals entscheidend, außerdem überzeugte er mit sicherem Passspiel. Note: 2,5.

© getty Galatasaray - FC Bayern, Noten: Alphonso Davies Galatasaray hatte offenbar die linke Abwehrseite des FC Bayern als Schwachstelle ausgemacht, der überwiegende Großteil aller Angriffe lief über links - und Davies schaute dabei wiederholt schlecht aus. Im Angriffsspiel zudem zu ungenau. Note: 4,5.

© getty Galatasaray - FC Bayern, Noten: Joshua Kimmich Der Interims-Kapitän gab dem Spiel des FC Bayern in der Zentrale zunächst überhaupt keinen Halt, die Abstimmung mit seinem neuen Mittelfeld-Partner Laimer passte gar nicht. Kimmich unterliefen ungewohnt viele Fehlpässe, zudem verschuldete er den von Icardi verwandelten Elfmeter. In der zweiten Halbzeit verbessert. Note: 4,5.

© getty Galatasaray - FC Bayern, Noten: Konrad Laimer Weil Rechtsverteidiger Mazraoui wieder einsatzbereit war, rückte Laimer für den verletzten Leon Goretzka ins defensive Mittelfeld. Laimer spielte über die ganze Partie betrachtet noch fahriger und fehlerhafter als sein Nebenmann Kimmich. Er brachte nur etwa 73 Prozent seiner Zuspiele an den Mann. Note: 5.

© getty Galatasaray - FC Bayern, Noten: Kingsley Coman Wie schon gegen Mainz erzielte Coman wieder das wichtige 1:0, anschließend jubelte er provokant in Richtung Galatasaray-Fans. Es sollte seine einzige nennenswerte Aktion der ersten Halbzeit bleiben. Nach dem Seitenwechsel etwas aktiver: In der 50. setzte er Sané gut in Szene, in der 56. verzog er mit einem Schuss. Note: 3.

© getty Galatasaray - FC Bayern, Noten: Jamal Musiala Musiala war zwar von Beginn an sichtlich bemüht, fand auf der Zehn aber lange nicht zu seinem Spiel. Immer wieder traf er falsche Entscheidungen und verhedderte sich in Eins-gegen-eins-Situationen, hatte zudem Probleme mit Galatasarays robuster Spielweise. In der Schlussphase hatte er mit einem Assist und einem Tor aber entscheidenden Anteil am Sieg. Note: 2,5.

© getty Galatasaray - FC Bayern, Noten: Leroy Sané Sané präsentierte sich sehr ballsicher, mehrmals befreite er sich gekonnt aus der Bedrängnis. Comans 1:0 bereitete er vor, in der 16. Minute kam er nach einem tollen Sololauf erst im gegnerischen Strafraum ins Straucheln. In der 50. und 63. vergab Sané vielversprechende Schuss-Chancen, kurz vor Schluss scheiterte er mit einem Freistoß. Note: 3.

© getty Galatasaray - FC Bayern, Noten: Harry Kane Kane agierte erneut extrem tief, fehlte seiner Mannschaft deshalb aber an vorderster Front als Anspielstation - bis zur 73. Minute, als er wie aus dem Nichts zum 2:1 stocherte. Torjäger-Masterclass! Kurz darauf legte er Musialas 3:1 auf. Note: 2,5.