Wer überträgt das Drittligaspiel zwischen Waldhof Mannheim und Hansa Rostock am Samstag um 14 Uhr? Hier erfahrt Ihr es.

Am heutigen Samstag, den 15. Februar, finden in der 3. Liga sechs Partien des 24. Spieltags statt. Eine davon ist die zwischen dem SV Waldhof Mannheim und Hansa Rostock. Um 14 Uhr geht es los, als Spielstätte dient das Carl-Benz-Stadion in Mannheim.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

SV Waldhof Mannheim vs. Hansa Rostock heute live im Free-TV sehen: Wer zeigt / überträgt 3. Liga im TV und Livestream?

Mannheim gegen Rostock gehört zu den Drittligaspielen, die im Free-TV übertragen werden. Die Sender, die sich darum kümmern, sind der Südwestrundfunk und der Norddeutsche Rundfunk. Beide Free-TV-Sender bieten auch kostenlose Livestreams an.

Kostenpflichtig ist dagegen die Übertragung bei MagentaSport. Der Pay-TV-Sender zeichnet nämlich ebenfalls für die Übertragung des Meisterschaftsspiel zwischen Mannheim und Rostock verantwortlich. Eine Viertelstunde vor Anpfiff geht die Vorberichterstattung los, dann übernimmt Kommentator Michael Bollenbacher.

SV Waldhof Mannheim vs. Hansa Rostock heute live: Die wichtigsten Infos

Begegnung: SV Waldhof Mannheim vs. Hansa Rostock

Wettbewerb: 3. Liga

Spieltag: 24

Datum: 15. Februar 2025

Ort: C arl-Benz-Stadion (Mannheim)

TV & Livestream: NRD, SWR, MagentaSport

SV Waldhof Mannheim vs. Hansa Rostock heute live: Die Tabelle