Wer überträgt das Nations-League-Halbfinale zwischen Spanien und Frankreich? SPOX hat die Antwort.

Im Rahmen des Final-Four-Turniers der Nations League treffen am heutigen Donnerstag, den 5. Juni, Spanien und Frankreich im zweiten Halbfinale aufeinander. Die Begegnung wird um 21 Uhr angepfiffen, gespielt wird in der MHP-Arena in Stuttgart.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Spanien vs. Frankreich im Final Four der Nations League heute live im Free-TV sehen: Wer zeigt / überträgt das Halbfinale im TV und Livestream?

Wer Spanien gegen Frankreich heute live und in voller Länge verfolgen möchte, hat zwei Möglichkeiten. Einerseits kümmert sich DAZN um die Übertragung des Spektakels und startet um 20.25 Uhr mit der Übertragung.

Kostenlos ist dagegen die Übertragung in der ARD, wo um 20.15 Uhr die Vorberichte starten. Folgendes Personal begleitet Euch durch die Begegnung:

Experte: Bastian Schweinsteiger

Moderator : Esther Sedlaczek

: Esther Sedlaczek Kommentator: Philipp Sohmer

Begegnung: Spanien vs. Frankreich

Wettbewerb: Nations League

Spielrunde: Halbfinale

Datum: 5. Juni

Uhrzeit: 21 Uhr

21 Uhr Ort: MHP-Arena (Stuttgart)

MHP-Arena (Stuttgart) TV & Livestream: ARD, DAZN

Liveticker: SPOX

Datum Team 1 Team 2 Runde 4. Juni Deutschland Portugal Halbfinale 5. Juni Spanien Frankreich Halbfinale 8. Juni Verlierer Halbfinale 1 Verlierer Halbfinale 2 Spiel um Platz 3 8. Juni Sieger Halbfinale 1 Sieger Halbfinale 2 Finale

Parallel dazu wird das Halbfinale auch im kostenlosen Livestream bei sportschau.de angeboten.