Real Madrid vs. CF Pachuca bei der Klub WM heute live im Free-TV sehen: Wer zeigt / überträgt das Gruppenspiel im TV und Livestream?

Im zweiten Gruppenspiel bei der Klub WM 2025 trifft Real Madrid auf CF Pachuca aus Mexiko. Doch wo läuft die Partie? SPOX verrät es Euch.

Am heutigen Sonntag, 22. Mai, bekommt es das Team von Xabi Alonso mit dem mexikanischen Klub CF Pachuca bei der Klub WM zu tun. Zum Auftakt gab es für die Königlichen ein biederes 1:1 gegen Al-Hilal, Pachuca musste sich RB Salzburg 1:2 geschlagen geben. Als Austragungsort dient das Bank of America Stadium in Charlotte, der Anstoß erfolgt um 21 Uhr.

SPOXverrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Wer zeigt / überträgt Real Madrid vs. Pachuca heute live im Free-TV und Livestream?

Alle Spiele der Klub WM findet Ihr live und kostenlos bei DAZN, Ihr müsst nur ein Konto erstellen, falls Ihr noch keines besitzt. Real Madrid gegen Pachuca wir per Livestream in der App oder auf der Website ab 20.30 Uhr übertragen, Christoph Stadtler moderiert die Vorberichte. Als Kommentator ist Jan Platte im Einsatz, Ralph Gunesch sitzt als Experte an seiner Seite.

Real Madrid vs. Pachuca: Anstoßzeit

Details Klub-WM

Klub-WM 22. Juni 2025, 21:00

Bank of America Stadium

Real Madrid vs. Pachuca: Aufstellungen

Real Madrid vs. Pachuca: Form

Real Madrid vs. Pachuca: Bilanz direkte Duelle

Real Madrid vs. Pachuca: Die Tabellen

Klub-WM Tabelle Pos. Team S S U N F A +/- Pkt. Form 1 Real Madrid RMA 2 1 1 0 4 2 +2 4 S U 2 RB Salzburg SAL 2 1 1 0 2 1 +1 4 U S 3 Al Hilal HIL 2 0 2 0 1 1 0 2 U U 4 Pachuca PAC 2 0 0 2 2 5 -3 0 N N Nächste Runde

