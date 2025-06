Möglicher deutscher Finalgegner: Trotz Rot für van Bommel - Niederlande ziehen ins Halbfinale der U21-EM ein

Oranje trifft in der Runde der letzten vier entweder auf Titelverteidiger England oder Rekordeuropameister Spanien.

Der niederländische Fußball-Nachwuchs hat bei der U21-EM in der Slowakei als erstes Team das Halbfinale erreicht. Die Oranje-Talente setzten sich trotz langer Unterzahl gegen Portugal mit 1:0 (0:0) durch. Im Halbfinale am Mittwoch wartet entweder Titelverteidiger England oder Rekordeuropameister Spanien, die am späten Abend (21.00 Uhr) aufeinander treffen. Ernest Poku (84.) erzielte das entscheidende Tor für den Titelträger von 2006 und 2007. Sollte Deutschland das Finale erreichen, könnten die Niederländer Gegner sein. Deutschland spielt am Sonntag im Viertelfinale gegen Italien.

U 21: Ruben van Bommel fliegt früh vom Platz

Ganz schnell geriet Oranje in Unterzahl. Ruben van Bommel, Sohn von Ex-Bayern-Kapitän Marc van Bommel, sah für zwei Fouls innerhalb von zwei Minuten die Gelb-Rote Karte (21.). Erst hatte van Bommel ein taktisches Foul begangen und dafür vom georgischen Schiedsrichter Georgi Kikatscheischwili die erste Gelbe Karte des Spiels erhalten (19.), dann grätschte er Geovany Quenda von den Beinen.

Ein weiteres Foul bescherte Portugal die Großchance zur Führung. Doch Quenda traf beim Elfmeter nach Videobeweis, den Devyne Rensch verursacht hatte, nur den Pfosten (31.). Auf der Gegenseite scheiterte Thom van Bergen völlig frei an Torhüter Samuel Soares (39.). Auch nach dem Seitenwechsel taten sich die Portugiesen, die die Gruppe C als Sieger abgeschlossen hatten, schwer.