Ausnahmegenehmigung erteilt! Supertalent Francesco Camarda steht mit 15 Jahren wohl zum ersten Mal im Milan-Kader

Die Personalnot in der Offensive der AC Mailand führt dazu, dass am Samstag ein 15-Jähriger im Aufgebot von Trainer Stefano Pioli für das Serie-A-S...

Die Personalnot in der Offensive der AC Mailand führt dazu, dass am Samstag ein 15-Jähriger im Aufgebot von Trainer Stefano Pioli für das Serie-A-Spiel gegen die Fiorentina stehen wird. Supertalent Francesco Camarda gehört dann laut Fabrizio Romano erstmals zum Profikader der Rossoneri.

Italiens Verband FIGC hat am Donnerstag bereits eine Ausnahmegenehmigung für den jungen Stürmer erteilt, der im kommenden März seinen 16. Geburtstag feiert.

Bei Milan fallen für das Duell mit der Viola gleich mehrere Angreifer aus. So stehen Rafael Leao, Olivier Giroud und Noah Okafor nicht zur Verfügung. Neben Camarda könnte mit Diego Sia ein weiterer vielversprechender Stürmer aus der U19, die von Ex-Milan-Profi Ignazio Abate trainiert wird, zu Piolis Kader zählen.

Camarda gilt in Italien als riesiges Talent. Er brach in der Jugend bereits zahlreiche Rekorde. Unter anderem erzielte er in seinen ersten drei Jahren bei Milan von 2017 bis 2020 in 87 Spielen 483 Tore.

In dieser Saison markierte er für Milans Primavera 7 Tore in 13 Pflichtspielen, dazu gesellen sich noch drei Assists für den U17-Nationalspieler Italiens (sechs Einsätze, vier Treffer).

Am Freitag ist für 13.45 die Milan-Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Florenz angesetzt. Dann dürfte Pioli die Entscheidung, Camarda zu berufen, offiziell verkünden.

Milan: Francesco Camarda wäre der jüngste Spieler in der Serie A

Mit einem Einsatz in der Serie A wäre der Youngster mit 15 Jahren und 260 Tagen der jüngste Debütant der Geschichte. Aktuell ist dies noch Wisdom Amey, der 2021 mit 15 Jahren und 274 Tagen für Bologna debütierte.

Camarda wäre logischerweise auch der jüngste Milan-Spieler der Geschichte. Aktuell hält die Bestmarke noch Klublegende Paolo Maldini. Der mehrfache Champions-League-Sieger war bei seinem Debüt in Italiens höchstens Spielklasse für die Mailänder einst 16 Jahre, 6 Monate und 25 Tage alt.

