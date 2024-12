BVB: Mats Hummels nach Achtelfinaleinzug gegen Milan: "Wir sind wirklich gewachsen"

Der BVB steht nach dem 3:1 von Mailand vorzeitig im Achtelfinale der Champions League. Mats Hummels zeigt sich nach einer herausragenden Leistung i...

Der BVB steht nach dem 3:1 von Mailand vorzeitig im Achtelfinale der Champions League. Mats Hummels zeigt sich nach einer herausragenden Leistung immer noch selbstkritisch und hebt den Reifeprozess der Mannschaft hervor.

"Wir haben es heute gut gemacht heute, und waren von Anfang an gut im Spiel", sagte der Dortmunder Abwehrchef bei Prime Video nach der Partie.

Gegen Milan zeigte Hummels eine richtig starke Leistung (SPOX-Note 1,5), der Routinier blickte aber selbstkritisch auf seine vergangenen Vorstellungen: "Ich war die letzten Wochen ein bisschen zu inkonstant, da waren zwei, drei Spiele dabei, mit denen ich ich nicht einverstanden war. Deswegen hoffe ich, dass das Grundniveau wieder dahin kommt, wo es zu Saisonbeginn war."

Auch zum Dauerthema im Zusammenhang mit den häufig schwankenden Leistungen der Dortmunder äußerte sich Hummels. Der 34-Jährige sieht den BVB auf einem guten Weg.

"Wir haben in den letzten Jahren zu Recht auch viel Kritik für unsere Einstellung oder das, was als Mentalität bezeichnet wird, bekommen. Ich glaube aber nicht, dass wir uns das in dieser Saison oft ankreiden lassen müssen", sagte Hummels. "Wir haben in Newcastle gewonnen, in Mailand gewonnen, schwierige Bundesligaspiele auswärts gewonnen. Wenn wir ehrlich sind, sind die einzigen großen Aussetzer das 0:4 gegen Bayern und das 1:2 in Stuttgart. Ansonsten sind wir von der Einstellung, vom Willen her mittlerweile wirklich gewachsen."

Durch das 1:1 im Parallelspiel zwischen Paris Saint-Germain und Newcastle United verpasste der BVB den vorzeitigen Gruppensieg. Für diesen würde den Schwarzgelben schon ein Punkt im abschließenden Gruppenspiel in zwei Wochen zuhause gegen PSG reichen.