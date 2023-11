BVB, Noten und Einzelkritiken der Spieler von Borussia Dortmund gegen die AC Mailand: Gala-Vorstellung von Mats Hummels - Karim Adeyemi kann's doch noch

Borussia Dortmund hat sich in der sogenannten Todesgruppe F bereits am 5. Spieltag der Champions League für das Achtelfinale qualifiziert - dank eines 3:1 (1:1)-Auswärtssiegs bei der AC Mailand. Die Noten und Einzelkritiken der BVB-Profis.

Durch den späten Ausgleich von PSG gegen Newcastle (1:1) ist der BVB nicht vorzeitig Gruppensieger. Dafür benötigt Dortmund beim Aufeinandertreffen mit den Parisern vor heimischem Publikum in zwei Wochen noch einen Punkt. Hier geht's zum Spielbericht.

© getty AC Mailand vs. BVB - Noten: Gregor Kobel Zweieinhalb Wochen nach seinem gehaltenen Elfmeter von Führich in Stuttgart parierte der Schweizer erneut einen Strafstoß, diesmal gegen Giroud. Es war übrigens schon der siebte Elfmeter, den der BVB in dieser Saison verursachte. Kobel musste nach einem Zusammenprall mit Chukwueze, dessen Knie er ins Gesicht bekam, behandelt werden (34.). Beim 1:1 chancenlos, bei alle anderen Abschlüssen der Hausherren gut zur Stelle. Note: 1,5.

© getty AC Mailand vs. BVB - Noten: Julian Ryerson Aus einem Dortmunder Konter resultierte aufgrund seines Mega-Bocks, als er den Ball unbedrängt zu den Italienern spielte, der frühe Elfmeter für Milan. Etwas später mit einer Flanke hinter das Tor. Sein Schuss im Mailänder Strafraum wurde geblockt - den hätte man auch aufs Tor bringen können (27.). Blockte Pulisics Seitfallzieher ab (48.), löschte auch in letzter Konsequenz gegen Loftus-Cheek (57.) und steigerte sich im zweiten Abschnitt. Note: 3.

© getty AC Mailand vs. BVB - Noten: Mats Hummels Sieben Tackles, sechs klärende Aktionen und jeden seiner neun Zweikämpfe gewonnen - Hummels spielte eine starke erste Hälfte und setzte diese Leistung auch im zweiten Abschnitt fort. Einzig bei Jovics Kopfball an den Pfosten kurz vor dem Ende orientierungslos. Note: 1,5.

© getty AC Mailand vs. BVB - Noten: Nico Schlotterbeck Auch er kam wie Hummels bis zu seiner Auswechslung auf eine Zweikampfquote von 100 Prozent gewonnener Duelle. Verursachte mit seinem Handspiel den frühen Strafstoß, der angesichts der strengen Linie auf europäischem Terrain vertretbar war. Beim 1:1 fälschte er den Schuss von Chukwueze unhaltbar ab. Davon ab mit einer aufmerksamen Defensivleistung. Note: 2.

© getty AC Mailand vs. BVB - Noten: Ramy Bensebaini Ein schöner langer Ball auf Bynoe-Gittens vor dessen Chance (19.), später bediente er den Engländer vor Malens geblocktem Schuss mit einem starken flachen Zuspiel. Vor dem 1:1 rückte er aber viel zu weit heraus und öffnete somit erst den Raum für Torschütze Chukwueze. Als dieser in den Strafraum zog, wurde er von Bensebaini viel zu halbherzig attackiert. Zur Pause bereits mit elf Ballverlusten. In Halbzeit zwei stabilisierte er sich. War gut zur Stelle gegen Loftus-Check (57.) und verteidigte insgesamt aufmerksamer. Note: 4.

© getty AC Mailand vs. BVB - Noten: Emre Can Unauffällige Partie des Kapitäns, der in den ersten 45 Minuten jeden seiner 21 Pässe an den Mann brachte und ordentlich gegen den Ball agierte. In der 50. dann mit dem ersten Fehlpass, mit dem er einen Dortmunder Angriff verschlampte. Nach Schlotterbecks Auswechslung rückte Can in die Innenverteidigung und erledigte dort seinen Job ebenfalls solide. Sah kurz vor dem Ende Gelb und fehlt dem BVB nun gesperrt gegen Paris in zwei Wochen. Note: 3.

© getty AC Mailand vs. BVB - Noten: Marcel Sabitzer Sein Abschluss in der 36. geriet zu schwach. Unmittelbar zuvor mit einem schlechten Zuspiel auf Füllkrug, das die Gelegenheit ausbremste. Kurz darauf mit einer unsauberen Hereingabe (44.). Deutlich besser machte es der Österreicher bei seiner Vorlage zum 2:1, als er Bynoe-Gittens den Ball gekonnt zuspitzelte. Insgesamt eine fleißige, solide Vorstellung. Note: 3.

© getty AC Mailand vs. BVB - Noten: Donyell Malen Ryerons Ballverlust, der zu Mailands Elfmeter führte, löste bei Malen wenig aus - der Niederländer trabte nur langsam zurück. Gutes Dribbling in der 24., seine Hereingabe wurde aber von Maignan geklärt. Sein einziger Abschluss aus 16 Metern wurde geblockt, auch diesen hätte man aufs Tor bringen müssen. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte pennte Malen komplett und ließ den Kopfball des freistehenden Calabria zu. Brachte keine 70 Prozent seiner Zuspiele an den Mann und musste nach 55 Minuten runter. Note: 5.

© getty AC Mailand vs. BVB - Noten: Marco Reus War viel unterwegs und trieb an, selbst wurde er aber kaum durchschlagskräftig - ausgenommen freilich sein souveräner Schuss beim Elfmeter (10.). In Halbzeit zwei noch einmal entscheidend, als er in der Entstehung des 2:1 seine Füße im Spiel hatte und das 3:1 auflegte. Note: 2.

© getty AC Mailand vs. BVB - Noten: Jamie Bynoe-Gittens Der Engländer kam zu seinem Startelfdebüt in der Champions Leaue. Bynoe-Gittens holte dank eines Dribblings früh den Dortmunder Elfmeter heraus und war stets gefährlich, sobald er den Ball hatte. Sein Schuss in der 19. ging nur knapp drüber. Ließ sich allerdings vor dem 1:1 von Torschütze Chukwueze im Strafraum zu leicht austanzen. Nach der Pause mit dem präzisen Abschluss bei seinem ersten CL-Tor (59.). Note: 2.

© getty AC Mailand vs. BVB - Noten: Niclas Füllkrug In den ersten 45 Minuten mit den gewohnt wenigen Ballaktionen (13). Die Partie lief etwas an ihm vorbei. Die langen Bälle konnte er zunächst nur selten festmachen, bei seinen Ablagen mitunter fehlerhaft. Dafür jedoch mit dem starken Zuspiel auf Vorlagengeber Sabitzer beim 2:1. Noch wichtiger war seine tolle Weiterleitung auf Reus, durch die die 3:1 überhaupt erst zustande kommen konnte. Muss aus seinem Kopfball, wo er freistehend zum Abschluss kommt, mehr machen (84.). Mit Pech bei seinem fulminanten Schuss an die Latte wenig später (88.). Note: 3.