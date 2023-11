PSG misst sich am heutigen Abend in der Königsklasse mit Newcastle United. SPOX tickert das Champions-League-Spiel für Euch mit.

PSG vs. Newcastle United! So lautete am heutigen Abend eines der Duelle in der Champions-League-Gruppe F. Welches Team verlässt den Platz in Paris als Sieger? Das erfahrt Ihr hier im Liveticker von SPOX.

PSG vs. Newcastle United: Champions League heute im Liveticker - Vor Beginn

vor Beginn Im Hinspiel kassierte PSG gegen Newcastle United eine herbe Klatsche: Mit 1:4 besiegten die Engländer am 2. Gruppenspieltag das Team von Luis Enrique. Läuft es für die Pariser heute besser?

vor Beginn Die Partie in der Champions-League-Gruppe F wird um 21.00 Uhr im Parc des Princes in Paris angepfiffen.

vor Beginn Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Duells zwischen PSG und Newcastle United.