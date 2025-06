Das Rückspiel um den Aufstieg in die 3. Liga zwischen Lok Leipzig und dem TSV Havelse steht an. SPOX liefert Euch die Infos zur Übertragung.

Am heutigen Sonntag, den 1. Juni, kommt es im Aufstiegsspiel zur 3. Liga zum Duell zwischen dem TSV Havelse und dem 1. FC Lok Leipzig. Das Hinspiel im Bruno-Plache-Stadion in Leipzig endete in einer dramatischen Schlussphase mit 1:1 unentschieden. Der Anstoß im Wilhelm-Langrehr-Stadion in Garbsen, Havelse erfolgt um 13.30 Uhr.

SPOXverrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Lok Leipzig vs. TSV Havelse heute im Free-TV sehen: Wer zeigt / überträgt das Rückpsiel um den Aufstieg in die 3. Liga im TV und Livestream?

Für das Aufstiegsrückspiel zwischen dem TSV Havelse und Lok Leipzig habt ihr zwei Möglichkeiten.

Der Streaminganbieter Magenta Sport wird das Spiel sowohl im linearen Programm als auch im Livestream übertragen. Die Vorberichte zur Partie starten um 13 Uhr. Um den Dienst der Telekom empfangen zu können, benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abonnement.

Die Begegnung wird zudem im Free-TV beim MDR übertragen. Ab 13.15 Uhr startet Sport im Osten mit der Übertragung zum Aufstiegsrückspiel. Im Livestream könnt Ihr das Duell in der SpiO-App mitverfolgen.

TSV Havelse vs. Lokomotive Leipzig: Anstoßzeit

Details Deutschland 4 - Regionalliga Promotion Playoff

Deutschland 4 - Regionalliga Promotion Playoff 1. Juni 2025, 13:30

Ort und Zeit des Spiels.

TSV Havelse vs. Lokomotive Leipzig: Aufstellungen

TSV Havelse vs. Lokomotive Leipzig: Form

TSV Havelse vs. Lokomotive Leipzig: Bilanz direkte Duelle

TSV Havelse HAV Direkte Duelle (letztes Spiel) Lokomotive Leipzig LOL 0 Siege 1 Remis 0 Siege Lokomotive Leipzig LOL 1 1 TSV Havelse HAV Tore 1 1

TSV Havelse vs. Lokomotive Leipzig: Die Tabellen

