Die Türkei ist zum 7. Spieltag der Qualifikation für die Europameisterschaft 2024 in Deutschland heute in Kroatien zu Gast. Alle Infos zur Partie sowie zur Übertragung im TV und Livestream bekommt Ihr hier bei SPOX.

Wo genau kann man das Spiel zwischen Kroatien und der Türkei live verfolgen? Hier bekommt Ihr die Antwort.

DIE SPIELE DER EM-QUALIFIKATION LIVE AUF DAZN: JETZT ANMELDEN!

In Gruppe D liegen Kroatien und die Türkei derzeit punktgleich auf dem ersten Platz. Die Kroaten haben im Gegensatz zu ihren Kontrahenten jedoch ein Spiel weniger absolviert.

Das Hinspiel endete 2:0 für die kroatische Auswahl. Mit einem erneuten Sieg gegen die Türkei könnte man also einen großen Schritt in Richtung Gruppensieg machen.

Kroatien vs. Türkei heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt EM Qualifikation im TV und Livestream?

Wer die Partie zwischen Kroatien und der Türkei wird live und in voller Länge verfolgen möchte, kommt an einem Abonnement bei DAZN nicht vorbei. Der Streamingdienst zeigt alle Qualifikationsspiele zur Europameisterschaft in Deutschland. Ab 20.45 Uhr startet die Übertragung am heutigen Donnerstag. Kommentiert wird die Begegnung von Matthias Naebers.

Bei DAZN habt Ihr insgesamt drei Pakete zur Auswahl: DAZN Unlimited, DAZN Super Sports und DAZN World. Wollt Ihr die EM-Qualifikation sehen, müsst Ihr Euch mindestens für das zweite Paket entscheiden. DAZN Super Sports kostet wahlweise 19,99 Euro monatlich im Jahresabo und 24,99 Euro im monatlich kündbaren Abonnement.

OneFootball bietet das Spiel außerdem als Einzelstream an - dort ist es aber ebenfalls kostenpflichtig.

Kroatien vs. Türkei heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt EM Qualifikation im Liveticker

Hier bei SPOX könnt Ihr alternativ auf einen kostenlosen Liveticker zurückgreifen. Mit diesem verpasst Ihr ebenfalls keine wichtigen Aktionen auf dem Spielfeld.

Liveticker: Kroatien vs. Türkei

Kroatien vs. Türkei heute live im Free-TV: Die Informationen zum Spiel

Spiel : Kroatien vs. Türkei

: Kroatien vs. Türkei Datum : Freitag, 13. Oktober 2023

: Freitag, 13. Oktober 2023 Uhrzeit : 20.45 Uhr

: 20.45 Uhr Austragungsort : Opus Arena (Osijek, Kroatien)

: Opus Arena (Osijek, Kroatien) TV : /

: / Livestream: DAZN / OneFootball

Kroatien vs. Türkei: Die letzten Aufeinandertreffen

Datum Wettbewerb Heim Gast Ergebnis 28.03.23 EM-Qualifikation Türkei Kroatien 0:2 11.11.20 Testspiel Türkei Kroatien 3:3 05.09.17 WM-Qualifikation Türkei Kroatien 1:0 05.09.16 WM-Qualifikation Kroatien Türkei 1:1 12.06.16 EM Türkei Kroatien 0:1

EM-Qualifikation: Die Tabelle der Gruppe D