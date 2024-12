In der Bundesliga empfängt heute der 1. FC Köln den rheinischen Rivalen Borussia Mönchengladbach. Wir zeigen Euch, wer die Partie live im TV und im...

In der Bundesliga empfängt heute der 1. FC Köln den rheinischen Rivalen Borussia Mönchengladbach. Wir zeigen Euch, wer die Partie live im TV und im Livestream zeigt / überträgt und ob es eine Übertragung im Free-TV gibt.

Für die Fans des 1. FC Köln steht am heutigen Sonntag, 22. Oktober, das wichtigste Heimspiel der Saison an. Zu Gast im Rhein-Energie-Stadion ist niemand geringerer als der langjährige rheinische Rivale Borussia Mönchengladbach. Angepfiffen wird das Derby um 15.30 Uhr.

Beide Mannschaften haben sich den Start in die Bundesliga-Saison sicherlich anders vorgestellt. Die "Geißböcke" stehen nach sieben Spielen mit einem Punkt am Tabellenende. Gladbach hat immerhin schon sechs Punkte gesammelt, befindet sich aber dennoch im unteren Tabellendrittel.

Bei einer weiteren Niederlage im prestigeträchtigen Rhein-Derby dürfte für FC-Trainer Steffen Baumgart die Luft etwas dünner werden. Bisher stellte sich die Vereinsführung noch vor den Kult-Trainer.

Köln vs. Gladbach heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga im TV und Livestream?

Live im Free-TV könnt Ihr Köln vs. Gladbach heute nicht verfolgen. Das liegt an Übertragungsrechten für die Spiele der Bundesliga in dieser Saison.

Gemäß der Verteilung werden alle Sonntagsspiele live vom Streamingdienst DAZN gezeigt, also heute auch Köln vs. Gladbach.

Das "Netflix des Sport" geht mit seiner Übertragung um 14.45 Uhr auf Sendung. Als Moderatorin ist Laura Wontorra im Einsatz, als Experten Urs Meier und Jonas Hummels. Kommentiert wird das Spiel von Mario Rieker.

Das Spiel könnt Ihr im DAZN-Livestream über die DAZN-App auf jedem Smartphone und Tablet und auch auf einem Smart-TV live sehen. Ebenfalls über die Homepage von DAZN auf einem PC oder Notebook.

DAZN bietet derzeit drei unterschiedliche Abo-Modelle an: DAZN Unlimited, DAZN Super Sports und DAZN World. Die Spiele der Bundesliga sind lediglich in DAZN Unlimited enthalten.

Köln vs. Gladbach heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga im TV und Livestream? Liveticker bei SPOX

Wer heute keinen Zugriff auf DAZN hat, dem empfehlen wir in den ausführlichen Liveticker zum Spiel Köln vs. Gladbach zu klicken.

Hier geht's zum Liveticker für das Rhein-Derby zwischen Köln und Gladbach.

Köln vs. Gladbach heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga im TV und Livestream? - die wichtigsten Infos

Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 8

8 Begegnung: 1. FC Köln vs. Borussia Mönchengladbach

1. FC Köln vs. Borussia Mönchengladbach Datum: Sonntag, 22. Oktober

Sonntag, 22. Oktober Anpfiff: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Ort: Rhein-Energie-Stadion, Köln

Rhein-Energie-Stadion, Köln TV: DAZN

Livestream: DAZN

Liveticker:SPOX

Köln vs. Gladbach heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga im TV und Livestream? - Voraussichtliche Aufstellungen

Köln: Schwäbe - Schmitz, Hübers, Chabot, Pacarada - Ljubicic, Kainz, Martel - Carsetensen, Selke, Maina

Schwäbe - Schmitz, Hübers, Chabot, Pacarada - Ljubicic, Kainz, Martel - Carsetensen, Selke, Maina Gladbach: Nicolas - Elvedi, Itakura, Wöber - Honorat, Neuhaus, Weigl, Reitz, Netz - Cvancara, Plea

