Der Streamingdienst DAZN hat erneut eine Änderung an seiner Abo-Struktur vorgenommen, die nur neue Kundinnen und Kunden betrifft. Hier erfahrt Ihr, was es bei den neuen Preisen zu beachten gibt und was ein Abonnement nun kostet.

Es gibt in Deutschland keinen Sportanbieter, der in Sachen Live-Übertragungen so breit aufgestellt ist wie der Streamingdienst DAZN. Zum riesigen Angebot zählen im Fußballbereich etwa die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, der Großteil der Champions League, Spiele der Serie A, Ligue 1, Primera Division sowie zahlreiche Länderspiele.

Zudem werden auf der Plattform auch Livestreams zu anderen Sportarten wie Tennis, Darts, US-Sport (NBA und NFL), Motorsport, Radsport, Biathlon, Ski alpin, Skispringen, MMA, Boxen, Wrestling, Rugby, Schach oder Handball zur Verfügung gestellt.

Kostenlos ist der Zugang auf all dies jedoch nicht, vielmehr wird ein Abonnement benötigt, das in mehreren Paketen kommt und seit neuestem - wieder einmal - neue Preise bekommen hat. Die folgenden Änderungen betreffen nur neue Kundinnen und Kunden. Wer bereits ein DAZN-Abo hat, kann sich zurücklehnen.

DAZN, neue Preise und Pakete: Was kostet ein Abo?

So lange ist die letzte große Änderung an der Abo-Struktur gar nicht her. Erst zu Beginn des Jahres führte das "Netflix des Sports" drei brandneue Pakete ein, die nicht nur in Sachen Preis, sondern auch in der Breite des Sportangebots unterschiedlich waren. Die eingeführten Pakete hießen DAZN Unlimited, DAZN Standard und DAZN World.

© imago images DAZN hat erneut eine Änderung an seiner Abo-Struktur vorgenommen.

Zwei der drei Namen bleiben den DAZN-Kundinnen und -Kunden auch weiterhin erhalten, lediglich das Standard-Paket wird in DAZN Super Sports unbenannt.

Es wird allerdings nicht nur der Name des Pakets geändert, auch die Wettbewerbe, die das Super-Sports-Paket beinhaltet, wurden angepasst. Es wird nämlich um die Champions League und die Bundesliga ärmer gemacht. Wer in Zukunft die höchste deutsche Spielklasse und die Königsklasse live bei DAZN verfolgen möchte, braucht dafür unbedingt DAZN Unlimited, das weiterhin als einziges Paket das komplette DAZN-Angebot zeigt.

Der Preis, den Neukunden für das Unlimited-Paket zahlen müssen, beträgt - wenn man sich für das Jahresabo entscheidet - 29,99 Euro pro Monat. 44,99 Euro je Monat kostet das Monatsabo. Dies entspricht einer Steigerung von 5 Euro je Monat im Vergleich zu vorher. Ab dem 13. Monat wird das Abo auf 44,99 Euro je Monat erhöht, wenn Du nicht erneut ein Jahresabo abschließt. Falls du nicht handelst, wird dein Abo automatisch auf ein Monatsabo zum Preis von 44,99 Euro je Monat umgestellt, ist aber dafür auch monatlich kündbar.

Während das Unlimited-Paket etwas teurer wurde, ist DAZN Super Sports nun billiger. Anstelle von 24,99 Euro (Jahresabo) und 29,99 Euro pro Monat (Monatsabo) müssen neue Kundinnen und Kunden nun 19,99 Euro (Jahresabo) und 24,99 Euro je Monat hinblättern.

Zu DAZN World wurde darüber hinaus eine Jahresvariante für 6,99 Euro pro Monat hinzugefügt, der Rest ist gleich geblieben.

DAZN: Die Pakete im Überblick