In der Serie A kommt es am heutigen Abend zum Spitzenspiel zwischen Juventus Turin und Inter Mailand. SPOX erklärt Euch, wer die Partie live im TV und Livestream zeigt / überträgt.

Am heutigen Sonntag, den 26. November, begegnen sich am 13. Spieltag der Serie A Juventus Turin und Inter Mailand. Das Topspiel beginnt um 20.45 Uhr im Allianz Stadium in Turin.

Mit Inter Mailand und Juventus Turin trifft heute der Erste auf den Zweiten in der Serie A. Die beiden Mannschaften spielen aktuell eine hervorragende Saison und konnten sich vor dem 13. Spieltag schon ein wenig von der Konkurrenz absetzten.

Die heutigen Gäste aus Mailand haben bislang in dieser Saison 31 Punkte sammeln können und liegen damit nur zwei Punkte vor Juventus in der Tabelle. Uns erwartet heute in Turin also ein Spitzenduell auf Augenhöhe.

Juventus Turin vs. Inter Mailand heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Serie A im TV und Livestream? - Die Infos im Überblick

Juventus Turin vs. Inter Mailand heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Serie A im TV und Livestream?

Das Topspiel zwischen Juventus Turin und Inter Mailand überträgt DAZN heute exklusiv im TV und Livestream. Auf DAZN 1 könnt Ihr das Duell ab 20.40 Uhr live erleben. Carsten Fuß kommentiert das Spiel heute für DAZN, als Experte fungiert Christian Bernhard.

DAZN zeigt das heutige Spitzenspiel in der Serie A alternativ auch im Livestream in der DAZN-App oder auf der eigenen Website. Für ein DAZN-Abo zahlt Ihr im Monat zwischen 9,99 Euro und 44,99 Euro. Dabei habt Ihr mit die Wahl zwischen drei Abo-Modellen. Alle Infos dazu findet Ihr hier.

Neben der Serie A seht Ihr mit einem DAZN-Abonnement auch die Champions League, die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, die Primera Division, die Ligue 1, Tennis, die NFL, die NBA, Wintersport und noch viele weitere Highlights aus der Sportwelt.

Juventus Turin vs. Inter Mailand heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Serie A im TV und Livestream? - Der Liveticker von SPOX

SPOX begleitet die Partie zwischen Juventus Turin und Inter Mailand heute für Euch im Liveticker. Hier bei SPOX verpasst Ihr nichts von der Action auf dem Rasen. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

