In der EM-Qualifikation findet heute in der Gruppe I das Nachholspiel zwischen Israel und der Schweiz statt. Wir zeigen Euch, wer das Spiel live im TV und Livestream zeigt / überträgt.

EM-Qualifikation, Israel vs. Schweiz: Datum, Anpfiff, Ort, Infos

Am heutigen Mittwoch, 15. November, findet in der EM-Qualifikation ein Nachholspiel auf dem Programm. In der Gruppe I treffen an 20.45 Uhr Israel und die Schweiz aufeinander. Ursprünglich hätte das Spiel am 12. Oktober stattfinden sollen. Wegen der damals wie heute unsicheren politischen Lage in Israel wurde das Spiel zuerst abgesagt und dann auf den 15. November verlegt.

Da an Sport in Israel derzeit nicht zu denken ist, findet die Partie an einem neutralen Ort statt. Austragungsort von Israel vs. Schweiz ist die Pancho-Arena im ungarischen Felscut.

Die Schweiz kann sich heute mit einem Sieg für die EM 2024 in Deutschland qualifizieren. Ein Grund dafür ist die israelische Niederlage am vergangenen Sonntag im Kosovo, einem weiteren Nachholspiel. Israel bestreitet in diesem Nationalmannschaftsfenster noch zwei weitere Qualifikationsspiele: am Samstag ebenfalls in Felscut gegen Rumänien und zum Abschluss am 21. November in Andorra. Israel ist nach sechs Spielen mit elf Zählern Dritter der Gruppe I hinter Rumänien (acht/16) und der Schweiz (sieben/15).

Israel vs. Schweiz heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt EM Qualifikation im TV und Livestream?

Das EM-Qualifikationsspiel Israel vs. Schweiz wird heute nicht live im Free-TV übertragen. Auch bei den gängigen Pay-TV-Sendern kann die Partie nicht live verfolgt werden.

Die Übertragungsrechte für die Partie liegen bei DAZN. Der Streamingdienst beginnt mit der Liveübertragung der Partie wenige Minuten vor dem Anpfiff. Abzurufen ist sie auf dazn.com, auf Eurem PC oder Laptop und über die DAZN-App auf allen möglichen Endgeräten und Smart-TVs.

Israel vs. Schweiz heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt EM Qualifikation im TV und Livestream? - Das Spiel im Liveticker

Gelingt der Schweiz die vorzeitige Qualifikation zur EM 2024. Darüber werdet Ihr ausführlich im kostenlosen Liveticker von SPOX informiert.

Hier geht's zum Liveticker Israel - Schweiz.

Wettbewerb: EM-Qualifikation

EM-Qualifikation Begegnung: Israel vs. Schweiz

Israel vs. Schweiz Datum: 15. November 2023

15. November 2023 Anpfiff: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: Pancho-Arena (Felscut, Ungarn)

Pancho-Arena (Felscut, Ungarn) Übertragung im Liveticker: SPOX

Übertragung im Free-TV: -

Übertragung im Livestream:DAZN

Israel vs. Schweiz heute live, Übertragung: Die Gruppe I im Überblick