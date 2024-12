"Ich weiß es nicht": Beraterin von Erling Haaland gibt Transfer-Update

Rafaela Pimenta, die Beraterin von Manchester Citys Stürmerstar Erling Haaland, hat noch einmal Bezug auf ihre Aussagen aus dem Herbst 2022 genommen. Zudem sprach sie über die Zukunft des Norwegers im Team von Trainer Pep Guardiola.

Gegenüber Flashscore antwortete Pimenta auf die Frage, ob Haaland bei City bleiben wird: "Ich weiß es nicht, aber ich denke, dass das Projekt Erling Haaland ein Projekt ist, das über einen längeren Zeitraum, über die nächsten Jahre, andauern wird. Das wird auch von der Entwicklung des Fußballs abhängen. Eines ist heute auf jeden Fall sicher: Erling Haaland fühlt sich bei Manchester City zu Hause! Er engagiert sich zu 1000 Prozent für das Projekt City und freut sich bereits auf die neue Saison mit dem Verein."

Pimenta hatte 2022 zudem erklärt, dass Haaland eine Milliarde Euro wert sein könnte, wenn man alles berücksichtigt, was er mitbringt. Dazu sagte die Brasilianerin nun: "Als ich sagte, dass dieser Betrag seinem Wert entspricht, habe ich nicht von seinem Transferwert gesprochen. Ich bezog mich auf den Wert eines Spitzenspielers in diesem Alter mit enormem Verbesserungspotenzial - und als ich das sagte, hatte er noch nicht einmal das Triple geschafft."

Und weiter: "Was sehe ich, wenn ich diese Einschätzung vornehme? Ich sehe alle finanziellen Erwägungen, die sich um ihn drehen, obwohl er ein seriöser Spieler ist, der hart arbeitet, organisiert und konzentriert ist und sich nie verirrt. Sein Profil ist in den Augen von Sponsoren und Vereinen sowie in Bezug auf den Trikotverkauf und die Medienpräsenz von großem Wert. Und all das zusammen: Ticketverkäufe, Fernsehrechte, alles, was Erling im Laufe seiner Karriere verdienen wird - ich bin überzeugt, dass es mehr als eine Milliarde sein wird."

Haaland wechselte 2022 für eine Ablösesumme von 60 Millionen Euro von Borussia Dortmund zu den Citizens und unterschrieb dort einen Vertrag bis 2027. In seiner Zeit bei City hat er bereits zwei Premier-League-Titel, die Champions League, den FA-Cup und den UEFA-Supercup gewonnen. Zudem wurde er mit 36 und 27 Saisontreffern jeweils Torschützenkönig.