Beraterin über Manchester-City-Stürmer Erling Haaland: "Er ist eine Milliarde Euro wert"

Rafaela Pimenta, die Beraterin von Erling Haaland, ist der Meinung, dass der Stürmer von Manchester City als erster Spieler überhaupt die Ablöse-Marke von einer Milliarde Euro knacken könnte.

"Erling Haaland ist eine Milliarde Euro wert. Das ist keine Schätzung. Das ist sicher. Viele werden jetzt vielleicht sagen, dass ich lächerlich bin und kein Klub jemals eine Milliarde zahlen wird. Aber sein Alter, seine Qualität, seine Entwicklung und sein Verhalten sind der Grund, warum ich über die Milliarde spreche", sagte Pimenta im Interview mit dem französischen Sender TF1.

Von dem ganzen Drumherum lasse sich der Norweger aber kaum beeinflussen, so die Star-Beraterin weiter. Haaland sei ein "einfacher Typ", der "sich selbst nicht als wichtig" ansieht.

Haaland gehört in der laufenden Spielzeit zu den absoluten Leistungsträgern bei Manchester City. In 31 Saisonspielen erzielte der 22-Jährige 32 Treffer. In den vergangenen Wochen war dennoch Kritik am Norweger aufgekommen.

So bezeichnete TV-Experte Dietmar Hamann Manchester City als "besseres Team ohne Haaland, auch wenn er in dieser Saison 40 Tore schießt".