"Hoffe, dass wir uns wiedersehen": Emotionales Abschiedsstatement von Liverpool-Star Mohmmed Salah an Jürgen Klopp

Stürmer-Star Mohamed Salah hat sich nach dem Ende der Amtszeit von Jürgen Klopp beim FC Liverpool mit einer bewegenden Botschaft an den deutschen Coach gewandt.

"Es war großartig, all diese Trophäen und Erfahrungen mit dir in den letzten sieben Jahren zu teilen", schrieb Salah auf seinem Account bei X (vormals Twitter) und fügte an: "Ich wünsche dir viel Glück für die Zukunft und hoffe, dass wir uns wiedersehen."

Salah kam knapp zwei Jahre nach Klopps Amtsantritt zum FC Liverpool und spielte eine Schlüsselrolle beim Champions-League-Sieg 2019 sowie dem Titelgewinn in der Premier League im darauffolgenden Jahr. In seinen mehr als sieben Jahren bei den Reds kommt der Ägypter auf insgesamt 349 Einsätze, 211 Tore und 89 Assists.

Schon vor einigen Tagen hatte Salah Einblicke in das Verhältnis zu Klopp gegeben und dabei vom deutschen Coach geschwärmt. "Was ich daraus als Mensch mitnehme, ist, dass ich immer mit ihm sprechen und ihn um Rat fragen kann, wenn ich in Schwierigkeiten bin. Ich bin sicher, wir werden in Kontakt bleiben, unser Leben lang. Wir waren viel mehr als nur Arbeitskollegen, das wird uns ein Leben lang verbinden", sagte der 31-Jährige.

Die nächste Phase von Klopps Karriere ist noch ungewiss. Der Deutsche erklärte jedoch jüngst, eine Auszeit vom Fußball nehmen zu wollen. Salah hingegen steht bei Liverpool noch bis 2025 unter Vertrag, wird aber mit einem lukrativen Wechsel nach Saudi-Arabien in Verbindung gebracht.