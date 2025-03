Wer überträgt das Drittligaspiel zwischen Hansa Rostock und Ingolstadt am Samstag um 14.00 Uhr? SPOX hat alle Infos!

Am Samstag kommt es im Rahmen des 27. Spieltages der 3. Liga im Ostseestadion zum Verfolgerduell zwischen Hansa Rostock und dem FC Ingolstadt. Beide Mannschaften trennen tabellarisch lediglich vier Punkte. Die Schanzer reisen in den hohen Norden, um weiter auf die Aufstiegsplätze schielen zu können.

Mit weiteren drei Zählern könnten die Süddeutschen den Sprung auf den Relegationsplatz schaffen. Hansa hingegen ist nur fünf Punkte vom Tabellendritten aus Bielefeld entfernt. Wer das Spiel für sich entscheiden und weitere Punkte im Aufstiegsrennen einzusammeln kann, erfahrt Ihr am Samstag ab 14 Uhr.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Hansa Rostock vs. FC Ingolstadt heute live im Free-TV sehen: Wer zeigt / überträgt die 3. Liga am Samstag im TV und Livestream?

Wie alle Spiele der 3. Liga ist auch die Begegnung zwischen der Hansa und Ingolstadt live bei MagentaSport zu sehen. Zusätzlich zum kostenpflichtigen Anbieter wird das Duell auch im NDR sowie im BR übertragen. Die öffentlich-rechtlichen Sender bieten sowohl die Option im TV als auch per Livestream in der Mediathek an.

Hansa Rostock vs. FC Ingolstadt heute live im Free-TV sehen: Wer zeigt / überträgt die 3. Liga am Samstag im TV und Livestream? Die wichtigsten Infos

Begegnung: Hansa Rostock vs. FC Ingolstadt

Wettbewerb: 3. Liga

Spieltag: 27

Datum: Samstag, 08. März 2025

Uhrzeit: 14.00 Uhr

Ort: Ostseestadion (Rostock)

TV & Livestream: MagentaSport, BR, NDR

Hansa Rostock vs. FC Ingolstadt heute live im Free-TV sehen: Wer zeigt / überträgt die 3. Liga am Samstag im TV und Livestream? Die Tabelle vor dem 27. Spieltag