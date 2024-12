FC Bayern München: Thomas Tuchel lobt "Fixpunkt" Joshua Kimmich - und witzelt über Harry Kane

Bayern Münchens Trainer Thomas Tuchel hat Joshua Kimmich für das Champions-League-Gruppenspiel am Mittwoch (21.00 Uhr/ DAZN ) gegen Galatasaray Ist...

Bayern Münchens Trainer Thomas Tuchel hat Joshua Kimmich für das Champions-League-Gruppenspiel am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) gegen Galatasaray Istanbul eine Einsatzgarantie gegeben. Kimmich hatte am Samstag beim 4:0 in Dortmund gefehlt und wird auch am Samstag gegen Heidenheim wegen seiner Rotsperre nicht dabei sein.

"Kimmich ist absoluter Stammspieler und Fixpunkt. In meinem Planungen wird er spielen", sagte Tuchel am Dienstag. Dies gebe ihm zudem "zusätzlich die Möglichkeit, einem anderen ein paar Minuten zu sparen". In Dortmund hatten Leon Goretzka und Konrad Laimer vor der Abwehr gespielt und überzeugt.

Gegen Galatasaray rechnet Tuchel auch wieder mit den zuletzt angeschlagenen Goretzka und Dayot Upamecano: "Ich hoffe, dass Dayot Upamecano und Leon Goretzka auch wieder für die Startelf in Frage kommen können. Die erste Reaktion war sehr positiv bei beiden." Fehlen wird weiter der verletzte Mathijs de Ligt. Für Raphael Guerreiro komme die Partie, so Tuchel, "noch zu früh". Er rechne mit dem Portugiesen aber erstmals wieder gegen Heidenheim.

Nach bislang drei Sieg in der Gruppenphase können die Münchner am Mittwochabend schon alles für den Einzug ins Achtelfinale klar machen. Sogar ein Unentschieden reicht schon zum Weiterkommen.

Die Pressekonferenz des FC Bayern mit Thomas Tuchel und Manuel Neuer im Liveticker zum Nachlesen:

Tuchel über möglichen vorzeitigen Einzug ins Achtelfinale:

"Natürlich ist das unser Wunsch, uns so früh wie möglich für die K.o.-Phase zu qualifizieren. Das würde uns sehr viel Selbstvertrauen geben und wenn uns das gelingen sollten, werden wir dennoch hungrig bleiben. Jeder möchte Champions League spielen, deshalb werden wir niemals nachlassen, nur weil wir vielleicht schon qualifiziert sind. Aber bevor wir darüber sprechen, gilt der volle Fokus dem Spiel morgen."

Tuchel über Aleksandar Pavlovic:

"Er ist schon eine Alternative im Mittelfeld. Er hat in der Vorbereitung gegen starke Mannschaften wie City und Liverpool sehr gut gespielt. Dann hatte er eine schwere Grippe, die ihn für mehrere Wochen ausgeknockt hat. Sonst hätte er wahrscheinlich schon mehr Einsätze bekommen. Er trainiert sehr gut, ist ein schlauer Spieler. Das, was er macht, macht er mit vollem Bewusstsein und sehr strategisch. Er kommt jeden Tag mit einem Strahlen ins Training, steht mit beiden Beinen auf dem Boden. Ich war sehr zufrieden mit seiner Leistung in Dortmund und das wird sicher nicht sein letztes Spiel gewesen sein."

Tuchel über Kanes Start bei Bayern und seine Wohnungssuche:

"Harry hat vier Kinder und ein paar Nannys, das ist nicht meine Kategorie. Es ist sein erster Vereinswechsel, er kommt in eine neue Liga, in einen neuen Klub. Das ist schon ein riesiger Schritt. Für mich gab es nie einen Zweifel, dass er auf jedem Fußballplatz der Welt Tore schießt und Tore vorbereitet. Dennoch konnte man nicht erwarten, dass es von Beginn an so gut klappt."

Tuchel über Neuer:

"Es ist sensationell gut. Wir wussten alle nicht, ob er sofort Englische Wochen spielen kann. Natürlich hat er nach so einer langen Pause kleine Reaktionen. Aber die sind so klein, dass sie bis zum jeweils nächsten Spiel wieder behoben sind. Er ist sehr gelöst, sehr locker. Wenn er das beibehält, wird er zu alter Stärke zurückfinden und vielleicht sogar noch einen Tick stärker werden. Er führt mit seiner ganz eigenen, ruhigen und fokussierten Art und macht seine Mitspieler besser. Es spricht für das Level, das Manu hat."

Tuchel über das Hinspiel gegen Gala:

"Wir waren nicht ängstlich, aber es war ein sehr intensives Spiel, in dem wir zu vielen Fehlern gezwungen wurden. Galatasaray hat mit extrem hohem Tempo gespielt, sowohl mit als auch gegen den Ball. Unsere zweite Hälfte war dann deutlich besser. Wir haben nach Balleroberungen bessere Lösungen gefunden und dadurch wurde unser Spiel besser. Dank unserer Effizienz haben wir das Spiel letztlich gewonnen, natürlich hatten wir dabei auch Glück. In der Champions League gibt es nur schwere Auswärtsspiele. Ich erwarte auch morgen große Unterstützung für Gala. Ich weiß nicht, ob das ein klassisches Heimspiel für uns wird. Wir müssen von der ersten bis zur letzten Minute gut in den Zweikämpfen sein und die Leistung aus der zweiten Halbzeit in Istanbul wiederholen."

Tuchel über den Streit mit Matthäus:

"Das ist alles spontan und bleibt dann auch authentisch. Ihr werdet normalerweise von mir immer eine ehrliche Meinung bekommen. Meine Mannschaft tut mir nicht leid. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel sie öffentlich gelobt wurde. Aber sie hat ohnehin das direkte Feedback auf dem Platz bekommen, dass sie sehr gut gespielt hat."

Tuchel über Galatasaray:

"Wir hatten im ersten Spiel genug Probleme, Galatasaray war sehr stark. Sie spielen mit viel Intensität, mit viel Mut. Sie haben die ersten 70 Minuten beinahe Manndeckung gespielt, sind viel gesprintet. Wir müssen viele Dinge besser machen. Ich glaube nicht, dass die Niederlage gegen uns im Hinspiel sie dazu verleitet, anders zu spielen. Gala erinnert mich ein bisschen an die Mannschaft von Atalanta Bergamo, die in der Champions League vor ein paar Jahren so weit gekommen ist. Gegen sie war es auch sehr schwer zu spielen."

Tuchel über möglichen Wechsel Kimmichs auf die RV-Position:

"Die Teamleistung gegen Dortmund war herausragend gut, unsere bisher beste über 90 Minuten. Das gilt auch für unsere beiden Mittelfeldspieler (Goretzka und Laimer). Ein wichtiger Punkt für unsere guten Abläufe in der Offensive ist auch, dass sich dort einige Jungs festgespielt haben. In der Abwehr haben wir dagegen mehr Wechsel, auch Manu ist jetzt neu dazu gekommen. Ebenso haben wir auf den Sechser-Positionen häufiger gewechselt. Da müssen wir auch schlau sein. Wenn Upa morgen spielt wird das natürlich auch die Besetzung der Innenverteidigung am Samstag beeinflussen. Daher können wir nicht einfach alles so lassen wie gegen Dortmund, dazu kommt, dass Gala komplett anders spielt als der BVB."

Tuchel über einen möglichen Einsatz von Kimmich gegen Galatasaray:

"Jo ist absoluter Stammspieler und Fixpunkt in unserer Mannschaft. Stand jetzt wird er morgen spielen. Das gibt uns ja auch die Möglichkeit, jemand anders für Samstag eine kleine Verschnaufpause zu geben, da Jo gegen Heidenheim ja gesperrt ist."

Tuchel über Upamecano und Goretzka:

"Ich hoffe, dass sie einsatzbereit sind. Wir haben am Sonntag nicht trainiert und gestern eine lockere Einheit gemacht. Die erste Reaktion war bei beiden sehr positiv. Unter Vorbehalt des Abschlusstrainings gehe ich davon aus, dass beide spielen können."

Neuer über eine mögliche Rolle als Nummer 2 im DFB-Team:

"Ich bin ein ambitionierter und ehrgeiziger Typ und möchte immer auf dem Platz stehen. Egal, in welcher Mannschaft ich spiele."

Neuer über sein Verhältnis zu Ulreich:

"Ich bin ein riesiger Fan von ihm. Er hat immer seinen Mann gestanden, wenn er gebraucht wurde. Als Mensch tut er uns gut und seine Leistungen waren auch stark."

Neuer über Kimmich:

"Wenn Jo zur Verfügung steht, will ich immer mit Jo spielen. Ich bin ein Fan von ihm, er ist ein Leader."

Neuer über eine mögliche Rückkehr ins DFB-Team:

"Julian und ich stehen schon seit längerer Zeit im Austausch, haben auch nach dem Dortmund-Spiel gesprochen. Ich werde nicht zur Nationalmannschaft reisen für die nächsten Länderspiele, das hat medizinische Hintergründe. Es ist wichtig für mich, mich zu pflegen und mich auf mich zu konzentrieren. Ich werde alles geben, um im nächsten Jahr dann wieder dabei zu sein."

Neuer über das Duell mit Icardi:

"Wir wissen natürlich, dass Mauro Icardi ein super Spieler ist, der unberechenbar ist und dieses gewisse Etwas hat. Er ist ein Schlitzohr, das hat man auch bei seinem Elfmeter im Hinspiel gesehen. Er hat keine Angst, hat diesen Instinkt und ist ein sehr mutiger Spieler. Wir wissen, was auf uns zu kommt."

Neuer über aktuelle Situation der Bayern:

"Am Samstag haben wir über weite Strecken ein sehr gutes Spiel gemacht, hatten einen sicheren Aufbau und haben kontrolliert gespielt. Es war uns extrem wichtig, dass wir eine hohe Konzentration an den Tag legen. Wir haben besser gespielt als zuvor und haben die Gunst der Stunde genutzt, gegen einen solch starken Gegner wie Dortmund eine Duftmarke zu setzen. Bis auf das Pokal-Aus sind wir daher voll im Soll für diese Saison."

Neuer über seine sportlichen Aktivitäten außerhalb des Fußballs:

"Ich muss immer gut regenerieren und dafür sind Sachen wie Radfahren sehr wichtig. Das ist ein wichtiger Ausgleich für Körper und Geist."

Manuel Neuer über seinen Fitnesszustand:

"Ich freue mich natürlich, dass ich meine ersten Spiele gemacht habe und bin froh, dass es so gut funktioniert hat. Der Körper reagiert natürlich noch, das ist nach so einem langen Ausfall aber völlig normal. Die Nachsorge ist wichtig für mich, um mich um meine kleinen Baustellen zu kümmern. Ich habe die Belastung bisher gut verkraftet. So kann es weiter gehen."

Neuer über den Streit zwischen Tuchel und Matthäus:

"Das war bei uns in der Mannschaft kein großes Thema. Natürlich bekommt man davon etwas mit, aber nicht wirklich viel. Wir waren nach dem Spiel in Dortmund einfach glücklich über die Leistung und den Sieg."

Vor Beginn: Wird Tuchel auf Joshua Kimmich setzen, oder erhalten wie beim Sieg in Dortmund Konrad Laimer und Leon Goretzka den Vorzug? Wir haben uns mit diesem Thema in einem Pro und Contra beschäftigt.

Vor Beginn: Am Mittwoch empfängt der FC Bayern in der Champions League Galatasaray aus Istanbul. Wer ist fit für die Partie?

Vor Beginn: Willkommen zur Pressekonferenz des FC Bayern mit Thomas Tuchel und Manuel Neuer. Ab 13 Uhr bekommt Ihr hier im Liveticker die wichtigsten Aussagen.

