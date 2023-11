FC Bayern München - Pro und Contra zum Einsatz von Joshua Kimmich gegen Galatasaray: Thomas Tuchels Chance für die nächste Botschaft

Im Klassiker gegen Borussia Dortmund überzeugten Leon Goretzka und Konrad Laimer in Abwesenheit von Joshua Kimmich als Duo im Mittelfeldzentrum des FC Bayern. Sollte Trainer Thomas Tuchel nun auch in der Champions League gegen Galatasaray auf den Nationalspieler verzichten? Das Pro und Contra.

© getty

Pro: Für das Spiel des FC Bayern ist Joshua Kimmich unverzichtbar

Von Christian Guinin

Es mag stimmen, dass das Standing von Joshua Kimmich in breiten Teilen der öffentlichen Wahrnehmung zuletzt stark gelitten hat. Zum einen liegt das mit Sicherheit an den jüngsten sportlichen Rückschlägen beim FC Bayern und in der deutschen Nationalmannschaft, für die der 28-Jährige als präsenter Leader als eine Art Sinnbild steht. Zum anderen aber auch an den von Bayern-Trainer Thomas Tuchel angestachelten Diskussionen rund um die Position Kimmichs im zentralen Mittelfeld des deutschen Rekordmeisters und den damit verbundenen Forderungen nach Verstärkungen.

Darüber hinaus mag es ebenso stimmen, dass der FC Bayern am vergangenen Samstag im Klassiker gegen den BVB seine wahrscheinlich beste Saisonleistung bislang gezeigt hat - und das eben ohne Kimmich. Der nach seiner Fraktur an der Hand provisorisch zusammengeflickte Leon Goretzka und Konrad Laimer machten in der Mittelfeldzentrale einen mehr als ordentlichen Job. Beide ergänzten sich wunderbar, hatten eine klare Rollenverteilung und sorgten dafür, dass der BVB durch das Zentrum kaum einmal gefährlich zum Zug kam. Und dennoch sollte aus meiner Sicht absolut kein Zweifel daran bestehen, Kimmich am Mittwoch in der Champions League gegen Galatasaray wieder in die Startelf rücken zu lassen.

Wie unglaublich wichtig der 28-Jährige für das Spiel der Münchner ist, lässt sich am besten mit den Worten von Tuchel auf der Pressekonferenz vor der Begegnung gegen Dortmund beschreiben: "Er ist klarer Fixpunkt bei uns. Joshua fühlt sich in der Mitte am wohlsten, er will jeden Ball, duckt sich nie weg vor Verantwortung. Das fehlt uns alles. Auch die gefährlichen Freistöße und Chipbälle."

In anderen Worten: Kimmich verleiht dem FC Bayern eine ganz andere Tiefe. Als vertikaler Spielmacher sind seine Qualitäten für den FCB unverzichtbar. Vor allem gegen tiefstehende Gegner - wie die Türken auswärts in München auch wohl zu erwarten sind - sind seine punktgenauen Chipbälle hinter die Abwehrkette auf die schnellen Außen eine Waffe. Darüber hinaus ist beim Nationalspieler auch die mentale Komponente nicht zu vernachlässigen. Unermüdlich peitscht er seine Mitspieler an und stellt sich mit seinem Ehrgeiz und seiner positiven Verbissenheit in den Dienst der Mannschaft.