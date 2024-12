FC Bayern München - "Liebevoller Tätschler": Tuchel erklärt Sané-Auswechslung

Trainer Thomas Tuchel hat die vorzeitige Auswechslung Leroy Sanés beim 3:1-Sieg des FC Bayern München gegen den FSV Mainz 05 erklärt. Nach einer we...

Trainer Thomas Tuchel hat die vorzeitige Auswechslung Leroy Sanés beim 3:1-Sieg des FC Bayern München gegen den FSV Mainz 05 erklärt. Nach einer weiteren starken Leistung musste der 27-Jährige in der 77. Minute gemeinsam mit Jamal Musiala vom Platz, dafür kamen Mathys Tel und Eric Maxim Choupo-Moting ins Spiel.

"Wir haben uns für Mathys Tel und Choupo entschieden und wollten auch nochmal Größe und Körperlichkeit bei Standardsituationen. Weil wir wussten, dass die Mainzer da gefährlich sind", erklärte Tuchel im ZDF. Die Münchner brachten die 3:1-Führung nach dem Doppelwechsel ins Ziel.

Für Sané war es erst die zweite Auswechslung in dieser Bundesliga-Saison. Er sei laut Tuchel "nie zufrieden mit einer Herausnahme. Aber er ist nicht böse, er will einfach immer durchspielen. Er möchte immer sein Tor und seine Torvorbereitung machen. Und ich nehme ihn auch wahnsinnig ungerne raus." Gegen Mainz bereitete Sané Kingsley Comans 1:0 vor, es war wettbewerbsübergreifend bereits sein achter Scorerpunkt in dieser Saison.

Nach Abpfiff klatschte Tuchel mit Sané ab und gab ihm eine sanfte Watschn. "Das war ein liebevoller Tätschler, gut gemeint, er nimmt mir das nicht krumm", erklärte Tuchel schmunzelnd.