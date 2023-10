FC Bayern - Noten und Einzelkritiken vom Spiel gegen den FSV Mainz 05: Ein Verteidiger fällt ab - Goretzka zeigt Offensiv-Gala

Der FC Bayern München hat am 8. Spieltag der Bundesliga mit 3:1 beim FSV Mainz 05 gewonnen. Sven Ulreich glänzte mit einer famosen Parade, ein Verteidiger fiel ab - und Leon Goretzka sammelte zwei Torbeteiligungen. Die Noten und Einzelkritiken der FCB-Spieler.

© getty Mainz - FC Bayern, Noten: Sven Ulreich Am kommenden Wochenende soll Manuel Neuer ins Tor des FC Bayern zurückkehren. Ulreich stand gegen Mainz also zum wohl vorerst zweitletzten Mal in der Münchner Startelf (am Dienstag geht es noch gegen Galatasaray). Mit einem famosen Reflex parierte er in der 13. Minute einen Kopfball von Jae-sung Lee. Bei Anthony Cacis Anschlusstor war Ulreich chancenlos. Note: 2,5.

© getty Mainz - FC Bayern, Noten: Konrad Laimer Einer von drei Neuen in der Startelf im Vergleich zum 3:0-Sieg gegen Freiburg, Laimer begann rechts hinten statt dem angeschlagenen Noussair Mazraoui. Er setzte wenige offensive Akzente und leistete sich Fehler im Abwehrverhalten: In der 13. kam er bei Lees Kopfballchance zu spät, beim 1:2 war er zu weit weg vom Torschützen Caci. Bei der Entstehung des 2:0 war Laimer immerhin mit einem gewonnen Kopfballduell beteiligt. Note: 4.

© getty Mainz - FC Bayern, Noten: Matthijs de Ligt Weil Upamecano verletzt fehlte, durfte in der Innenverteidigung der wiedergenesene de Ligt beginnen - zum erst dritten Mal in einem Pflichtspiel dieser Saison. Präsentierte sich stabil, für eine riskante Grätsche gegen Leandro Barreiro sah er die Gelbe Karte. Note: 3.

© imago images Mainz - FC Bayern, Noten: Min-Jae Kim Wie de Ligt machte auch Kim ein ordentliches Spiel. Beachtlich war seine Passquote von 100 Prozent, stark außerdem auch im Kopfballspiel. Als sein Nebenmann de Ligt in der Schlussphase einen Eckball verhinderte, bejubelte er ihn ausgiebig. Kurz darauf verteidigte Kim seinen Gegenspieler Brajan Gruda bei dessen Top-Chance aber nicht konsequent genug. Note: 3.

© Getty Images Mainz - FC Bayern, Noten: Alphonso Davies Der Münchner Dauerbrenner stand auch im zwölften Pflichtspiel der Saison in der Startelf. Davies rückte bei eigenem Ballbesitz auf links regelmäßig weit auf, riss dadurch aber Lücken hinter ihm auf. Note: 3,5.

© getty Mainz - FC Bayern, Noten: Joshua Kimmich Kimmich fungierte im Aufbauspiel etwas vor den beiden Innenverteidigern als Dreh- und Angelpunkt des FC Bayern. Er glänzte mit zahlreichen herausragenden Pässen, in der 8. und 53. scheiterte er mit wuchtigen Distanzschüsssen. Note: 2,5.

© getty Mainz - FC Bayern, Noten: Leon Goretzka Weil Kimmich das defensive Mittelfeld dominierte, rückte Goretzka regelmäßig weit vor - und sorgte dort für Gefahr. In der 8. köpfelte er aus aussichtsreicher Position drüber, Kanes 2:0 bereitete er per Kopf vor, in der 59. traf er per Distanzschuss zum 3:1. Goretzkas vier Abschlüsse waren Bestwert beim FC Bayern. Note: 2.

© getty Mainz - FC Bayern, Noten: Kingsley Coman Coman war zunächst deutlich weniger im Spiel als seine Nebenmänner Sané und Musiala, hatte aber die besten Chancen. In der 11. Minute traf er mit seinem erst dritten Ballkontakt zum 1:0, zehn Minuten später verzog er aus ähnlicher Position. Anschließend fand er spielerisch zwar etwas besser in die Partie, blieb aber ohne weitere gefährliche Aktionen. Note: 3.

© getty Mainz - FC Bayern, Noten: Jamal Musiala Der dritte Startelf-Wechsel beim FC Bayern im Vergleich zum Freiburg-Spiel, Musiala begann wieder statt Thomas Müller. Mit seine zahlreichen flinken Dribblings sorgte er wiederholt für wichtige Raumgewinne, vereinzelt übertrieb er es aber auch und verlor Bälle. Das 2:0 leitete Musiala mit einer guten Flanke ein, das 3:1 bereitete er nach einem starken Ballgewinn vor. Note: 2,5.

© getty Mainz - FC Bayern, Noten: Leroy Sané Sané befindet sich seit Wochen in absoluter Top-Form - und zeigte gegen Mainz eine weitere gute Vorstellung, wie schon gegen Freiburg kam er dabei über die linke Seite. Die Konsequenz: In der ersten Halbzeit liefen über 50 Prozent aller Münchner Angriffe über links. Sané kombinierte vor allem mit Musiala stark, zweimal setzte er aber auch Rechtsaußen Coman gekonnt ein. Bei der Vorlage zum 1:0 hatte er noch etwas Ballglück, eine ähnliche Situation zehn Minuten später löste er aber genial - diesmal verzog Coman. Bitter: Sein Ballverlust führte in letzter Konsequenz zu Cacis 1:2. Nach der Pause baute Sané etwas ab. Note: 2,5.

© getty Mainz - FC Bayern, Noten: Harry Kane Kane ließ sich regelmäßig ins Mittelfeld oder auf den Flügel fallen, um das Spiel selbst anzukurblen. In der 17. Minute stand er aber dort, wo ein Mittelstürmer stehen muss und nickte zum 1:0 ein. Sein zehntes Pflichtspieltor für den FC Bayern. Sieben Minuten später vergab Kane eine weitere gute Kopfballchance. Note: 3.