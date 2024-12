Der FC Liverpool empfängt heute in der Europa-League-Gruppenphase den FC Toulouse aus Frankreich. Wir verraten, wer sich um die Übertragung der Par...

Der FC Liverpool empfängt heute in der Europa-League-Gruppenphase den FC Toulouse aus Frankreich. Wir verraten, wer sich um die Übertragung der Partie im TV und Livestream kümmert.

Am heutigen Donnerstag (26. Oktober) geht es wieder einmal in der Europa League zur Sache. In der Gruppe E etwa kämpfen der FC Liverpool und der FC Toulouse um weitere wichtige Punkte fürs Weiterkommen. Der Anpfiff im Anfield Stadium in Liverpool ist für 21 Uhr angesetzt.

Beim Duell zwischen Liverpool und Toulouse handelt es sich um die beiden noch ungeschlagenen Teams der Gruppe E. Das von Jürgen Klopp trainierte Liverpool gewann bislang alle Europa-League-Gruppenspiele, während Toulouse nach zwei Spieltagen bei vier Punkten steht.

Europa League: Die Tabelle der Gruppe E

Platz Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 Liverpool FC 2 2 0 0 5:1 4 6 2 Toulouse FC 2 1 1 0 2:1 1 4 3 Union Saint-Gilloise 2 0 1 1 1:3 -2 1 4 LASK 2 0 0 2 1:4 -3 0

FC Liverpool vs. FC Toulouse heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Europa League im TV und Livestream?

Übertragen wird das Spektakel nicht im Free-TV, sondern einzig und allein im kostenpflichtigen Livestream bei RTL+. Es gibt verschiedene Abo-Varianten, die einen Zugang zum Spiel ermöglichen. Die billigste davon ist RTL+ Premium, für das 6,99 Euro monatlich anfallen. Nebenbei ist auf der Plattform auch eine Konferenz abrufbar, die auch die Parallelspiele beinhaltet.

FC Liverpool vs. FC Toulouse heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Europa League im TV und Livestream? Liveticker zum Spiel

Die, die kein RTL+-Abo haben, müssen trotzdem nicht auf das Spiel verzichten, da SPOX mit einem detaillierten Liveticker zur Stelle ist.

Hier geht es zum Liveticker FC Liverpool vs. FC Toulouse.

FC Liverpool vs. FC Toulouse heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Europa League im TV und Livestream? Wichtigste Infos

Begegnung: FC Liverpool vs. FC Toulouse

FC Liverpool vs. FC Toulouse Wettbewerb: Europa League

Europa League Spieltag: 3 (Gruppenphase)

3 (Gruppenphase) Datum: 26. Oktober 2023

26. Oktober 2023 Uhrzeit: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Anfield Stadium, Liverpool

Anfield Stadium, Liverpool Livestream: RTL+

Liveticker: SPOX

Europa League: Die heutigen Spiele des 3. Spieltags