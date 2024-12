In der Europa League wird heute der Großteil des 3. Vorrundenspieltags absolviert. Welche Spiele anstehen und wo Ihr sie live im Free-TV und Livest...

In der Europa League wird heute der Großteil des 3. Vorrundenspieltags absolviert. Welche Spiele anstehen und wo Ihr sie live im Free-TV und Livestream verfolgen könnt, bekommt Ihr hier erklärt.

Es ist Donnerstag, heißt in Fußballsprache übersetzt, dass es in der Europa League wieder zur Sache geht. Ganze 15 Partien des 3. Vorrundenspieltags stehen auf dem Plan. Einzig der FC Villarreal und Maccabi Haifa sind aufgrund der aktuellen Sicherheitslage in Israel noch nicht heute im Einsatz. Ihr Spiel wird erst am 6. Dezember nachgeholt.

Der Rest ist jedoch heute gefragt, unter anderem auch die beiden Bundesligisten SC Freiburg und Bayer Leverkusen. Die Freiburger kriegen es um 18.45 Uhr mit dem serbischen Verein Backa Topola zu tun, während die noch ungeschlagene Werkself Qarabag Agdam empfängt.

Europa League, Übertragung heute live im Free-TV: So seht Ihr den 3. Spieltag im TV und Livestream

Wer auf der Suche nach einer Übertragung für die Europa League ist, wird einzig bei RTL fündig, da sich der Privatsender die Rechte am zweitwichtigsten europäischen Turnier für Vereine gesichert hat. Das bedeutet jedoch nicht, dass alle Spiele im Free-TV zu sehen sind, tatsächlich gilt dies nur für wenige einzelne Spiele, meistens mit deutscher Beteiligung.

Heute wird lediglich ein Europa-League-Vorrundenspiel im Free-TV bei RTL gezeigt. Dabei handelt es sich um Bayer Leverkusen gegen Qarabag Agdam. In Leverkusen ist diesbezüglich ab 20.45 Uhr folgendes Personal zu sehen und hören:

Experte: Lothar Matthäus

Lothar Matthäus Moderation: Laura Papendick

Laura Papendick Kommentatoren: Marco Hagemann und Steffen Freund

RTL kümmert sich am heutigen Abend um fünf weitere Spiele, die jedoch nur im kostenpflichtigen Livestream bei RTL+ angeboten werden. Auch Leverkusen vs. Qarabag ist im Livestream zu sehen. Die restlichen Spiele werden zwar nicht in Form von Einzelstreams gezeigt, dafür jedoch als Teil der Konferenz.

Europa League, Übertragung heute live im Free-TV: So seht Ihr den 3. Spieltag im Liveticker

Darüber hinaus liefert SPOX zu jedem einzelnen Spiel und zur Konferenz einen detaillierten Liveticker.

Hier geht es zur Liveticker-Übersicht von SPOX.

Europa League: Die heutigen Spiele des 3. Spieltags