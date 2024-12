Zum Start des 11. Spieltags empfängt Eintracht Braunschweig am heutigen Freitag Fortuna Düsseldorf. Wer die Partie der 2. Bundesliga heute live im ...

Zum Start des 11. Spieltags empfängt Eintracht Braunschweig am heutigen Freitag Fortuna Düsseldorf. Wer die Partie der 2. Bundesliga heute live im Free-TV und Livestream zeigt bzw. überträgt, erfahrt Ihr hier.

Während Eintracht Braunschweig mit nur fünf Punkten auf dem Konto am Tabellenende steht, befindet sich Fortuna Düsseldorf mit 18 Zählern in der Spitzengruppe.

Mit einem Sieg könnte das Team von Trainer Daniel Thioune sogar die Tabellenführung übernehmen. St. Pauli und der HSV befinden sich derzeit punktgleich (20) am Platz an der Sonne.

Die Partie wird am heutigen Freitag (27. Oktober) um 18.30 Uhr angepfiffen. Austragungsort ist das Eintracht-Stadion in Braunschweig.

Doch wie könnt Ihr die Partie live im Free-TV und Livestream verfolgen? Das erfahrt Ihr im Folgenden.

getty

Eintracht Braunschweig vs. Fortuna Düsseldorf heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 2. Bundesliga im TV und Livestream?

Es wird keine Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen geben. Die komplette 2. Liga liegt in der Hand eines Bezahlsenders.

Eintracht Braunschweig vs. Fortuna Düsseldorf heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 2. Bundesliga im TV?

Und das ist Sky. Der Pay-TV-Sender besitzt auch in dieser Saison die exklusiven Übertragungsrechte an der zweithöchsten Spielklasse und ist somit auch für die Live-Berichterstattung von Braunschweig gegen Düsseldorf zuständig.

Die Vorberichterstattung beginnt eine halbe Stunde vor Anpfiff, also um 18 Uhr. Das Einzelspiel könnt Ihr dann auf Sky Sport 2 HD oder in der Konferenz gemeinsam mit Greuther Fürth vs. VfL Osnabrück bei Sky Sport 2 HD bzw. Sky SportTop Event sehen.

Eintracht Braunschweig vs. Fortuna Düsseldorf heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 2. Bundesliga im Livestream?

Außerdem haben Sky-Kunden die Möglichkeit, auf einen Livestream zurückzugreifen. Dieser ist entweder via SkyGo oder WOW abrufbar.

Alternativ könnt Ihr bei OneFootball einen Zugang für den Livestream von Sky erwerben. In diesem Fall benötigt Ihr kein Abo bei dem Pay-TV-Senders.

Eintracht Braunschweig vs. Fortuna Düsseldorf heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 2. Bundesliga im TV und Livestream? Liveticker bei SPOX

Wer keine Möglichkeit hat, die Partie zwischen Eintracht Braunschweig und Fortuna Düsseldorf live zu sehen, kann auf den ausführlichen Liveticker von SPOX zählen. Bei uns verpasst Ihr keine wichtigen Szenen.

Hier geht's zum Liveticker für Braunschweig vs- Düsseldorf.

Eintracht Braunschweig vs. Fortuna Düsseldorf heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 2. Bundesliga im TV und Livestream? Die wichtigsten Infos

Begegnung: Eintracht Braunschweig vs. Fortuna Düsseldorf

Eintracht Braunschweig vs. Fortuna Düsseldorf Wettbewerb: 2. Bundesliga

2. Bundesliga Spieltag: 11

11 Datum: 27. Oktober 2023

27. Oktober 2023 Uhrzeit: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Ort: Eintracht-Stadion (Braunschweig)

Eintracht-Stadion (Braunschweig) TV: Sky

Livestream: SkyGo, WOW, OneFootball

Liveticker: SPOX

2. Bundesliga: Die Tabelle vor dem 11. Spieltag