Deutschland U21 heute live, Übertragung EM Qualifikation: Bulgarien vs. DFB-Team im Free-TV, Livestream und Liveticker

Im Zuge der EM-Qualifikation trifft Deutschlands U21 am heutigen Freitag auf den Nachwuchs von Bulgarien. SPOX zeigt, wie Ihr die Partie live im Free-TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

Beim zweiten Auftritt in der EM-Qualifikation wartet auf Deutschlands U21 Bulgarien. Die Partie am Freitag, den 13. Oktober, beginnt um 18.15 Uhr. Gespielt wird im Stadion Aleksandar Shalamanov in der bulgarischen Hauptstadt Sofia.

Interessant: In Deutschlands Kader steht mit Karim Adeyemi ein Spieler, der zuletzt regelmäßig für die A-Nationalmannschaft auf Torejagd ging. Zuletzt war er in der U21 beim EM-Triumph 2021 zum Einsatz gekommen. Nun geht es nach Absprache zwischen Trainer Antonio Di Salvo und Neu-Bundestrainer Julian Nagelsmann einen Schritt zurück für den BVB-Angreifer, um Selbstvertrauen zu sammeln.

Während Deutschland sein bislang einziges Spiel gegen Kosovo souverän mit 3:0 gewann, holte Bulgarien aus zwei Spielen vier Zähler. Die Tabelle der Gruppe D ist aktuell nicht wirklich aussagekräftig, weil gleich mehrere Teams eine unterschiedliche Anzahl an Partien haben.

Das wird sich auch vorerst nicht ändern: Das eigentlich für nächsten Dienstag geplante Spiel des DFB-Nachwuchses gegen Israel wurde aufgrund der aktuellen Situation verschoben.

Deutschland U21 heute live, Übertragung EM Qualifikation: Bulgarien vs. DFB-Team im Free-TV und Livestream

Die Partie zwischen den U21-Teams von Bulgarien und Deutschland wird im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen sein. ProSieben MAXX zeigt die Partie live in voller Länge. Die Übertragung beginnt kurz vor dem Anpfiff (18.15 Uhr).

Außerdem bietet der Tochtersender von ProSieben einen kostenlosen Livestream an. Diesen könnt Ihr über joyn.de oder ran.de abrufen.

Deutschland U21 heute live, Übertragung EM Qualifikation: Bulgarien vs. DFB-Team im Liveticker

Alternativ könnt Ihr das EM-Qualifikationsspiel zwischen Deutschland und Bulagrien auch im liveticker von SPOX verfolgen.

Hier geht's zum Liveticker für Bulgarien vs. Deutschland.

U21-Kader: Das deutsche Aufgebot

Tor: Noah Atubolu (SC Freiburg), Felix Gebhardt (Jahn Regensburg), Jonas Urbig (SpVgg Greuther Fürth)

Abwehr: Bright Akwo Arrey-Mbi (Hannover 96), Nathaniel Brown (1. FC Nürnberg), Julian Eitschberger (Hallescher FC), Colin Noah Kleine-Bekel (Holstein Kiel), Leandro Morgalla (RB Salzburg), Luca Netz (Borussia Mönchengladbach), Tan-Kenneth Schmidt (SC Freiburg), Jamil Siebert (Fortuna Düsseldorf)

Mittelfeld/Sturm: Karim Adeyemi (Borussia Dortmund), Maximilian Beier (TSG Hoffenheim), Tim Breithaupt (FC Augsburg), Marton Dardai (Hertha BSC), Brajan Gruda (1. FSV Mainz 05), Ansgar Knauff (Eintracht Frankfurt), Tim Lemperle (SpVgg Greuther Fürth), Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund), Paul Nebel (Karlsruher SC), Merlin Röhl (SC Freiburg), Robert Wagner (SpVgg Greuther Fürth), Nick Woltemade (Werder Bremen)

Deutschland in Gruppe D: Die Tabelle der U21-EM-Qualifikation