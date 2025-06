Deutschland trifft heute im Final Four der Nations League auf Portugal. Doch wo läuft die Partie? SPOX verrät es Euch.

Am heutigen Mittwoch, den 4. Juni, bekommt es Deutschland im Final Four der Nations League mit Portugal zu tun. Das Halbfinalspiel startet um 21.00 Uhr in der Allianz-Arena in München.

Das DFB-Team hat sich in diesem Jahr zum ersten Mal für das Final Four der Nations League qualifizieren können. Deutschland setzte sich mit einem Sieg in der Gruppe A3 im Viertelfinale gegen Italien durch (Hin- und Rückspiel 5:4). Portugal warf hingegen in der Runde der letzten Acht Dänemark aus dem Turnier. Welches Team zieht heute mit einem Sieg in das Finale der Nations League ein?

SPOXverrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Deutschland Nationalmannschaft vs. Portugal im Final Four der Nations League heute live im Free-TV sehen: Wer zeigt / überträgt das DFB-Team im TV und Livestream?

Das Nations-League-Duell zwischen Deutschland und Portugal wird am heutigen Abend sowohl im Free-TV als auch im Pay-TV gezeigt.

Das ZDF zeigt das Halbfinalspiel live ab 19.25 Uhr im Free-TV. Kommentiert wird das Spiel heute von Oliver Schmitt. Als Experten sind Friederike Kromp, Christoph Kramer und Per Mertesacker Einsatz. Jochen Breyer fungiert als Moderator der Sendung. Den kostenlosen Livestream des ZDF findet Ihr auf zdf.de und in der ZDF-Mediathek.

Alternativ zeigt DAZN heute die Begegnung zwischen Deutschland und Portugal live im TV und Livestream. Auf DAZN 1 könnt Ihr die TV-Übertragung des Pay-TV-Senders sehen. Die Vorberichte zum Spiel beginnen um 19.35 Uhr. Das DAZN-Team besteht heute aus Moderatorin Laura Wontorra, Kommentator Mario Rieker und dem Reporter Frederik Harder. Zudem dient Michael Ballack heute als Experte für DAZN.

DAZN überträgt das Nations-League-Duell ebenfalls live und vollumfänglich im Livestream. Den kostenpflichtigen Livestream von DAZN findet Ihr mit Eurem Laptop im Browser und in der DAZN-App.

Deutschland Nationalmannschaft vs. Portugal im Final Four der Nations League heute live im Free-TV sehen: Wer zeigt / überträgt das DFB-Team im TV und Livestream? Liveticker von SPOX

SPOX begleitet das Nations-League-Halbfinale zwischen Deutschland und Portugal heute für Euch in einem ausführlichen Liveticker. Hier verpasst Ihr keine Sekunde der Partie. Unseren Liveticker des Duells findet Ihr auf der SPOX-Homepage.

Deutschland vs. Portugal: Anstoßzeit

Details UEFA Nations League A - Championship Playoff

UEFA Nations League A - Championship Playoff 4. Juni 2025, 21:10

Allianz Arena

Deutschland vs. Portugal: Aufstellungen

Deutschland GER Verletzungen und Sperren Portugal POR GER GER POR POR

Deutschland vs. Portugal: Form

Deutschland vs. Portugal: Bilanz direkte Duelle

Deutschland vs. Portugal: Die Tabellen

Deutschland Nationalmannschaft vs. Portugal im Final Four der Nations League heute live im Free-TV sehen: Wer zeigt / überträgt das DFB-Team im TV und Livestream? Nützliche Links