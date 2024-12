"Das war sein Bayern": Pep Guardiola singt Lobeshymne auf Hansi Flick

Manchester Citys Trainer Pep Guardiola, der einst mit dem FC Barcelona riesige Erfolge feierte, hat sich sehr lobend zu Barças neuem Chefcoach Hansi Flick geäußert.

"Ich hoffe das Beste für ihn. Da ich Mitglied bin, muss ich meine Meinung sagen. Ich hoffe das Beste", sagte Guardiola auf einer Pressekonferenz vor dem Testspiel zwischen City und Barça am Dienstag.

Flick sei "ein außergewöhnlicher Mensch, das hat er als Trainer bewiesen. Er hat eine Mannschaft gehabt, die in Europa wirklich von oben bis unten dominiert hat. Er hatte ein außergewöhnliches Jahr, das war sein Bayern."

Damit bezog sich der Spanier auf die Saison 2019/20, in der Flick beim FC Bayern extrem erfolgreich war. Seinerzeit gewann der deutsche Rekordmeister bekanntlich unter Flick das Triple aus Champions League, Meistertitel und DFB-Pokal.

Flick hat bei Barça diesen Sommer von Xavi übernommen. Der Vertrag des 59-jährigen Deutschen bei dem spanischen Spitzenklub ist bis 2026 datiert.

Guardiola, der Barcelona von 2008 bis 2012 trainierte und mit den Blaugrana unter anderem zweimal die Champions League gewann, betonte: "Es geht darum, ihm (Flick, d. Red.) das zu geben, was wir Trainer nicht haben, nämlich Zeit und Geduld. Ich wünsche ihm von Herzen das Beste - so wie bei allen Trainern, die nach mir in Barcelona waren. Wenn es bei Barça klappt und er sich gut schlägt, bin ich glücklich."

Nach dem Duell mit City kann Flick in der Sommervorbereitung auch noch gegen Real Madrid, die AC Mailand und die AS Monaco testen. Das erste Pflichtspiel der neuen Saison steht am 17. August an. Dann feiert Flick mit einem Auswärtsauftritt in Valencia seine Premiere in LaLiga.