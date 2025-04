"Das war hart für uns": Darum denkt Bayern-Star Manuel Neuer bei Extra-Motivation an den BVB

Manuel Neuer ist einer der wenigen Akteure, der die beiden Meistertitel des BVB Anfang der 10er-Jahre als aktiver Spieler des FC Bayern München miterlebt hat. Im Interview mit Bundesliga.com verreit er, dass ihn das bis zum heutigen Tag motiviert.

"Viele Leute kennen dieses Gefühl nicht, keinen Titel zu gewinnen, wenn man für Bayern spielt. Thomas (Müller; Anm. d. Red.) und ich kennen es beide aus den ersten Jahren. Das war hart für uns", erzählte der Bayern-Keeper.

Und weiter: "In dieser ersten Saison sind einige Dinge passiert, zum Beispiel die Niederlage im Finale (2:5 gegen Dortmund im DFB-Pokal) und das Ausscheiden gegen Italien im Halbfinale (mit Deutschland bei der EM 2012), und so etwas will man nicht."

So bitter die Niederlagen im Nachbetracht auch waren, bei Neuer setzten sie zusätzliche Motivation frei. "Das hat uns motiviert. Wir kennen die erfolgreichen Jahre, und wir müssen diese Motivation aufrechterhalten, um das Gefühl zu vermeiden, nicht Meister zu sein. Dieses Gefühl ist tief in mir verankert, und ich möchte es nicht noch einmal erleben. Das ist die größte Motivation, um weiterhin die Bundesliga zu gewinnen" so der 37-Jährige.

Für den FC Bayern und Neuer steht am kommenden Wochenende das Spitzenspiel in der Bundesliga gegen Bayer 04 Leverkusen an. Bei einem Sieg könnte der deutsche Rekordmeister die Tabellenführung übernehmen, bei einer Niederlage hingegen zieht die Werkself auf fünf Punkte davon.

Ob Neuer selbst gegen B04 auflaufen kann, ist noch nicht klar. Zuletzt verpasste der Torhüter das Mannschaftstraining, wie der kickerjedoch berichtet, soll Neuer am Freitag auf den Trainingsplatz zurückkehren und gegen Leverkusen fit sein.