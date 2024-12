Zum Auftakt des 10. Spieltags der Bundesliga empfängt Darmstadt 98 den VfL Bochum. Bei SPOX erfahrt Ihr, wer die Partie heute live im Free-TV und L...

Zum Auftakt des 10. Spieltags der Bundesliga empfängt Darmstadt 98 den VfL Bochum. Bei SPOX erfahrt Ihr, wer die Partie heute live im Free-TV und Livestream zeigt bzw. überträgt.

Nach der heftigen 0:8-Klatsche beim FC Bayern München am vergangenen Wochenende ist Darmstadt 98 auf Wiedergutmachung aus. Mit dem VfL Bochum kommt ein Gegner, der in der Tabelle unter dem Aufsteiger platziert ist.

Bochum sammelte aus den ersten neun Spielen lediglich fünf Zähler und ist obendrein die einzige Mannschaft in der Bundesliga, die noch kein Sieg einfahren konnte.

Die Partie wird am heutigen Freitag (3. November) um 20.30 Uhr angepfiffen. Austragungsort ist das Merck-Stadion am Böllenfalltor in Darmstadt.

Darmstadt 98 vs. VfL Bochum heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga im TV und Livestream?

Wer auf eine Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen gehofft hat, wird leider enttäuscht. Ihr müsst Geld aufwenden, um Darmstadt 98 gegen den VfL Bochum live zu sehen.

Darmstadt 98 vs. VfL Bochum heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga im TV?

Auch eine klassische Übertragung im Pay-TV wird es nicht geben. Für die Live-Berichterstattung ist nämlich der Streaminganbieter DAZN verantwortlich.

Darmstadt 98 vs. VfL Bochum heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga im Livestream?

DAZN könnt Ihr im Livestream über die Website oder die App, die Ihr auch auf Eurem Smart-TV öffnen könnt, abrufen.

Die Vorberichte starten eine halbe Stunde vor Anpfiff. Um 20 Uhr gehen dann Moderator Leon Herzog und Experte Sebastian Kneißl auf Sendung. Kommentator ist Marco Hagemann, als Reporter fungiert Freddy Harder.

Um die Bundesliga live sehen zu können, benötigt Ihr das Paket DAZN Unlimited. Ein Abo DAZN Super Sports oder DAZN World reicht also nicht. Mehr Infos dazu findet Ihr hier.

Darmstadt 98 vs. VfL Bochum heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga im TV und Livestream? Liveticker bei SPOX

Bei SPOX könnt Ihr alternativ auf einen ausführlichen Liveticker zurückgreifen. Bei uns verpasst Ihr keine wichtigen Szenen.

Zum Liveticker für Darmstadt 98 vs. VfL Bochum geht es hier entlang.

Darmstadt 98 vs. VfL Bochum heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga im TV und Livestream? Die wichtigsten Infos

Event: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 10

10 Partie: Darmstadt 98 vs. VfL Bochum

Darmstadt 98 vs. VfL Bochum Datum: 3. November

3. November Anpfiff: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Spielort: Merck-Stadion am Böllenfalltor, Darmstadt

Merck-Stadion am Böllenfalltor, Darmstadt Übertragung im TV: -

- Übertragung im Livestream: DAZN

Liveticker: SPOX

