Christian Pulisic bekommt in der Heimat sein Fett von einer Legende weg, weil er auf ein Länderspiel mit der USA verzichtete.

Christian Pulisic, Kapitän der US-amerikanischen Nationalmannschaft, sieht sich in seiner Heimat heftiger Kritik ausgesetzt.

Pulisic hatte zuletzt auf ein Länderspiel mit der USA gegen Mexiko verzichtet. Der ehemalige Dortmunder war in Absprache mit dem Trainerteam um Nationalcoach Mauricio Pochettino aus Gründen der Belastungssteuerung nach dem 2:0-Sieg gegen Panama vorzeitig abgereist und zu seinem Klub AC Mailand nach Italien zurückgekehrt.

In seinem Podcast State of the Union kritisierte USA-Legende Alexi Lalas Pulisic dafür und sagte: "Belastungssteuerung - leck mich am Arsch.... Es sollte dir als Spieler wehtun. Man sollte auf dem Feld stehen wollen, um gegen Mexiko zu spielen, egal ob in Guadalajara, in Los Angeles, in Columbus oder auf dem Mond, man sollte Himmel und Hölle in Bewegung setzen wollen, um als Spieler der US-Nationalmannschaft gegen El Tri dabei zu sein. Egal wo, egal wann. Und wenn du nicht dabei sein willst und es einfach abtust, dann stimmt etwas nicht. Dann stimmt etwas mit dir und dem Spielkalender nicht."

Pulisic, der gegen Panama 67 Minuten auf dem Feld stand, hat bislang 74 Länderspiele für die Vereinigten Staaten absolviert. Dabei gelangen ihm 31 Tore. Der heute 54-jährige Lalas, der einst für Padua ebenfalls in Italien kickte, bestritt für die USA 96 Länderspiele (neun Tore).