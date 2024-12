Am heutigen Dienstag beginnt der 5. Gruppenspieltag der Champions League. Wer die Spiele am Abend live im TV und Livestream zeigt / überträgt, erkl...

Am heutigen Dienstag beginnt der 5. Gruppenspieltag der Champions League. Wer die Spiele am Abend live im TV und Livestream zeigt / überträgt, erklärt Euch SPOX in diesem Artikel.

Auch am heutigen Dienstag, den 28. November, stehen am 5. Spieltag der Champions League acht Partien auf dem Programm. Gespielt wird am Abend in den Gruppen E bis H. Los geht es mit den ersten Partien um 18.45 Uhr, sechs weitere Duell finden ab 21.00 Uhr statt.

DIE CHAMPIONS LEAGUE AUF DAZN: JETZT ANMELDEN!

Mit dem BVB und RB Leipzig sind am heutigen Abend zwei deutsche Teams im Einsatz. Die Dortmunder müssen gegen den AC Milan ran, RB spielt gegen Manchester City. Zudem kommt es zu heute den Duellen zwischen Lazio Rom vs. Celtic Glasgow, Feyenoord Rotterdam vs. Atletico Madrid, Schachtar Donezk vs. Royal Antwerpen, FC Barcelona vs. FC Porto, PSG vs. Newcastle United und Young Boys Bern vs. Roter Stern Belgrad.

Champions League, Übertragung 5. Spieltag heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt die Spiele am Dienstag im TV und Livestream? - Die Spiele im Überblick

Termin Heim Auswärts Gruppe Übertragung Di., 28.11., 18.45 Uhr Lazio Rom Celtic Glasgow E DAZN Di., 28.11., 18.45 Uhr Schachtar Donezk Royal Antwerp FC H DAZN Di., 28.11., 21.00 Uhr FC Barcelona FC Porto H DAZN Di., 28.11., 21.00 Uhr Feyenoord Rotterdam Atletico Madrid E DAZN Di., 28.11., 21.00 Uhr AC Milan BVB F Amazon Prime Video Di., 28.11., 21.00 Uhr PSG Newcastle United F DAZN Di., 28.11., 21.00 Uhr Manchester City RB Leipzig G DAZN Di., 28.11., 21.00 Uhr Young Boys Bern Roter Stern Belgrad G DAZN

Champions League, Übertragung 5. Spieltag heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt die Spiele am Dienstag im TV und Livestream?

Gleich zwei Sender zeigen am heutigen Abend die Champions League live im TV und Livestream. Amazon Prime Video überträgt die Begegnung zwischen AC Milan und dem BVB im Livestream, alle anderen Duelle könnt Ihr exklusiv auf DAZN im TV oder im Livestream verfolgen.

getty

Champions League, Übertragung 5. Spieltag heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt die Spiele am Dienstag im TV und Livestream? - Die Übertragung im TV

Zwei Champions-League-Spiele zeigt DAZN am heutigen Abend live und in voller Länge im TV. Ab 18.30 Uhr könnt Ihr die Partie zwischen Lazio Rom und Celtic Glasgow auf DAZN 1 verfolgen. Im Anschluss daran seht Ihr dort ab 20.40 Uhr die Begegnung zwischen Manchester City und RB Leipzig.

Sieben der acht heutigen Champions-League-Duelle überträgt DAZN darüber hinaus in der Konferenz. Diese findet Ihr auf DAZN 2. Die Übertragung startet ebenfalls um 18.30 Uhr.

Champions League, Übertragung 5. Spieltag heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt die Spiele am Dienstag im TV und Livestream? - Die Übertragung im Livestream

Auf Amazon Prime Video könnt Ihr heute das Aufeinandertreffen zwischen dem AC Milan und dem BVB im Livestream erleben. Der Streamingdienst startet um 20.00 Uhr mit den Vorberichten zum Spiel.

Die weiteren sieben Champions-League-Spiele am Abend überträgt DAZN live und in vollumfänglich im Livestream. DAZN zeigt die Partien als Einzelstream oder zusammen in der Konferenz.

Für ein DAZN-Abo zahlt Ihr im Monat zwischen 9,99 Euro und 44,99 Euro pro Monat. DAZN bietet Euch mit DAZN Unlimited, DAZN Super Sports, und DAZN World die Wahl zwischen gleich drei Abo-Paketen. Die Champions League könnt Ihr am Abend jedoch nur mit einem DAZN-Unlimited-Abo verfolgen. Alle Infos zu den DAZN-Paketen findet Ihr hier.

Champions League, Übertragung 5. Spieltag heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt die Spiele am Dienstag im TV und Livestream? - Die Liveticker von SPOX

Wenn Ihr die Champions League heute nicht im TV oder Livestream erleben könnt, seid Ihr hier bei SPOX an der richtigen Adresse. Wir verfolgen alle Spiele des Tages für Euch in Einzel-Livetickern und die sechs Spiele am späten Abend in einem Konferenz-Ticker. Hier geht es zur Liveticker-Übersicht von SPOX.

Champions League, Übertragung 5. Spieltag - Die Gruppe E bis H im Überblick

Gruppe E:

Rang Team Spiele Differenz Punkte 1 Atlético Madrid 4 7 8 2 Lazio Rom 4 0 7 3 Feyenoord Rotterdam 4 2 6 4 Celtic Glasgow 4 -9 1

Gruppe F:

Rang Team Spiele Differenz Punkte 1 Borussia Dortmund 4 1 7 2 Paris Saint-Germain 4 1 6 3 AC Mailand 4 -2 5 4 Newcastle United 4 0 4

Gruppe G:

Rang Team Spiele Differenz Punkte 1 Manchester City 4 9 12 2 RB Leipzig 4 3 9 3 Roter Stern Belgrad 4 -5 1 4 BSC Young Boys 4 -7 1

Gruppe H: