Borussia Dortmund trifft im letzten Gruppenspiel der Champions League auf Paris Saint-Germain. SPOX zeigt Euch die Aufstellungen, mit denen die beiden Mannschaften das Spiel starten.

Der BVB hat einen Platz im Achtelfinale der Champions League zwar bereits sicher, nichtsdestotrotz ist auch das sechste und finale Gruppenspiel am Mittwoch, den 13. Dezember, gegen Paris Saint-Germain von großer Bedeutung. Es entscheidet nämlich darüber, in welchem Topf die Schwarzgelben bei der Auslosung der Paarungen landen werden.

Das Rückrundenduell zwischen Dortmund und PSG findet im Signal-Iduna-Park in Dortmund statt und wird um 21 Uhr angestoßen. Im ersten Aufeinandertreffen triumphierte der französische Meister mit 2:0. Anführer der Gruppe F ist aktuell jedoch der BVB, der drei Punkte Vorsprung auf den Zweiten aus Paris hat.

BVB vs. PSG, offizielle Aufstellungen: So spielen Borussia Dortmund und Paris-Saint-Germain in der Champions League

BVB-Trainer Edin Terzic kann auf einen ähnlichen Kader zugreifen wie bei der 2:3-Niederlage gegen RB Leipzig am vergangenen Samstag. Im Tor gibt es keinen Änderungsbedarf, Kobel läuft auf. Die Viererkette davor bilden Marius Wolf, Niklas Süle, Mats Hummels und Ramy Bensebaini.

Auf der Sechserspoition kommt es zu einem Tausch, Kapitän Emre Can ist wegen der dritten Gelben Karte, die er in der sechsten Minute der Nachspielzeit gegen die AC Milan kassierte, nämlich gesperrt. Deswegen rutscht gegen PSG nun Julian Brandt ins defensive Zentrum. In der Offensive ist die Wahl auf Marco Reus, Karim Adeyemi, Jamie Bynoe-Gittens und als Mittelstürmer auf Niclas Füllkrug gefallen.

Es fehlen: Youssoufa Moukoko (Muskelfaserriss im Oberschenkel), Felix Nmecha (Hüftverletzung) und Julian Ryerson (Innenbandverletzung).

BVB: Kobel - M. Wolf, Süle, Hummels, Bensebaini - Özcan, Brandt, Adeyemi, Reus, Bynoe-Gittens - Füllkrug

Luis Enrique hat dagegen nicht so viele Verletzungen zu beklagen, er kann eine Abwehr mit Ex-BVB-Star Achraf Hakimi, Marquinhos, Milan Skriniar und Lucas Hernandez aufstellen. Im Mittelfeld starten Bradley Barcola, Warren Zaire-Emery, Kang-in Lee und Vitinha, während der Sturm von Randal Kolo Muani und Kylian Mbappé besetzt wird.

PSG: G. Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Hernandez - Ugarte - Zaire-Emery, Vitinha - B. Barcola, K.-I. Lee - Mbappé

Champions League: Die Tabelle der Gruppe F