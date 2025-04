Nur ein BVB-Spieler im DFB-Kader? Edin Terzic stärkt Julian Nagelsmann den Rücken

Nach dem 2:0-Sieg von Borussia Dortmund gegen die PSV Eindhoven hat BVB-Trainer Edin Terzic im Hinblick auf die Heim-EM im Sommer einen Appell an die deutschen Fans gerichtet.

Angesprochen auf das voraussichtliche Fehlen von einigen Dortmunder Spielern bei der morgigen Bekanntgabe der DFB-Nominierung für die anstehenden Länderspiele gegen Frankreich und die Niederlande appellierte Terzic, die Entscheidungen von Bundestrainer Julian Nagelsmann nicht von vornherein schon zu kritisieren.

"Der Bundestrainer darf aus dem Pool in ganz Deutschland auswählen und er wird die richtigen Entscheidungen für uns treffen", sagte der BVB-Coach nach Spielende bei DAZN. "Weil das gleiche, was wir für uns erwarten, erwarten wir auch von der Nationalmannschaft. Dass es im Sommer ein richtiges Fest wird und dass wir erfolgreichen Fußball spielen."

Terzic forderte von den deutschen Fans deshalb "vielleicht nicht jede Entscheidung sofort zu hinterfragen". Stattdessen müsse man "auch mal dahinterstehen. Und dass wir die ganze Unterstützung in die Mannschaft und in die Gruppe legen. Weil wir alle haben ein Ziel. Wir hier bei Borussia Dortmund aus Vereinssicht aber natürlich auch als Deutschland und als Nation."

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge hat es Stürmer Niclas Füllkrug als einziger Dortmunder Profi in den Kader für die kommenden DFB-Testspiele geschafft. Spieler wie Mats Hummels, Nico Schlotterbeck oder Niklas Süle werden hingegen wohl nicht eingeladen.

Für die deutsche Nationalmannschaft sind die Partien in Frankreich und gegen die Niederlande die letzten Tests vor der Europameisterschaft im Sommer. Diese findet zwischen dem 14. Juni und 14. Juli in Deutschland statt. Das DFB-Team ist dann in der Gruppenphase gegen die Schweiz, Schottland und Ungarn gefordert.