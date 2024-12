Borussia Dortmund: BVB-Trainer Edin Terzic rechnet nach Pokal-Blamage mit wütenden Bayern

Trainer Edin Terzic von Borussia Dortmund rechnet nach der Pokal-Blamage mit wütenden Bayern im Ligakracher. "Ich habe selten zwei schlechte Spiele...

Trainer Edin Terzic von Borussia Dortmund rechnet nach der Pokal-Blamage mit wütenden Bayern im Ligakracher. "Ich habe selten zwei schlechte Spiele der Bayern hintereinander gesehen. Gegen uns sind ihre Sinne immer geschärfter, als gegen den einen oder anderen Gegner. Jetzt kommt noch eine Portion Wut hinzu", sagte Terzic vor dem Topspiel am Samstag (18.30 Uhr/Sky).

Der Serienmeister aus München war am Mittwoch im DFB-Pokal beim Drittligisten 1. FC Saarbrücken (1:2) gescheitert. Doch Terzic rechnet trotz der Niederlage und der Personalprobleme mit einem starken Gegner.

"Es gab in dieser Saison Phasen, wo sie mit ihren Leistungen nicht ganz so zufrieden waren. Sie sind aber immer in der Lage zu zünden. Mit 34 Toren liegen sie auf Rekordkurs", sagte der BVB-Coach und fügte an: "Sie werden niemanden schonen. Wir wissen um ihre Stärken. Wir wissen um die Qualität des Gegners. Es wird eine sehr schwere Aufgabe."

Terzic bangt noch um den Einsatz von Kapitän Emre Can, der zuletzt angeschlagene Marius Wolf steht wohl zur Verfügung. Die Bayern gehen als Tabellenzweiter mit zwei Punkten Vorsprung auf den Vierten Dortmund in die Begegnung. Der BVB wartet seit fünf Jahren auf einen Ligasieg gegen den Rivalen.

"Wir sind in der Vergangenheit deutlich näher rangekommen, um sie zu ärgern. Wir müssen lernen, dass diese Spiele durch Kleinigkeiten entschieden werden können. Wir müssen Effektivität ins unser Spiel bekommen", forderte Terzic.