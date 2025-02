Bayer Leverkusen vs. 1. FC Köln heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das DFB-Pokal Viertelfinale im TV und Livestream?

Im Viertelfinale des DFB-Pokals kommt es heute zum Duell zwischen Bayer Leverkusen und dem 1. FC Köln. SPOX verrät, wer das Derby live zeigt.

Am heutigen Mittwoch, den 5. Februar, treffen im Viertelfinale des DFB-Pokals Bayer Leverkusen und der 1. FC Köln aufeinander. Das Pokalspiel beginnt um 20.45 Uhr in der BayArena in Leverkusen.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Bayer Leverkusen vs. 1. FC Köln heute live im TV und Livestream:

Das Pokalspiel zwischen Bayer Leverkusen und dem 1. FC Köln überträgt zum einen die ARD heute live und in voller Länge im Free-TV. Dort beginnen die Vorberichte zum Spiel um 20.15 Uhr. Die ARD zeigt das Spiel alternativ im kostenlosen Livestream auf sportschau.de und in der ARD-Mediathek.

Im Pay-TV seht Ihr das Pokalduell am Abend live ab 20.15 Uhr auf Sky Sport Top Event, Sky Sport Mix und auf Sky Sport UHD. Der Pay-TV-Sender überträgt die Begegnung zwischen Bayer Leverkusen und dem 1. FC Köln zudem im Livestream. Diesen findet Ihr auf WOW und in der Sky-Go-App.

Bayer Leverkusen vs. 1. FC Köln: Liveticker bei SPOX

SPOX begleitet das Pokalspiel heute heute für Euch im Liveticker. Hier bei SPOX verpasst Ihr keine Sekunde des Spektakels. Den Liveticker des Pokalspiels findet Ihr auf der SPOX-Homepage.

Bayer Leverkusen vs. 1. FC Köln heute live: Die wichtigsten Infos

Begegnung: Bayer Leverkusen vs. 1. FC Köln

Wettbewerb: DFB-Pokal

Runde : Viertelfinale

Datum: 5. Februar

Uhrzeit: 20.45 Uhr

Ort: BayArena, Leverkusen

Übertragung im TV: Sky, ARD

Übertragung im Livestream: Sky-Go-App,WOW, ARD-Mediathek, sportschau.de

Liveticker: SPOX

Bayer Leverkusen vs. 1. FC Köln heute live: Das DFB-Pokal-Viertelfinale im Überblick