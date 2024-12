Auf Krücken aus dem Stadion! Sorgen um Spaniens EM-Helden Nico Williams

Spaniens Europameister Nico Williams hat sich am Donnerstag beim 2:0-Sieg von Athletic Bilbao gegen CD Leganes eine Knöchelprellung zugezogen. Wie in den sozialen Netzwerken verbreitete Videos zeigen, verließ der 22-jährige Flügelstürmer das Stadion auf Krücken.

Bilbao ließ die Ausfallzeit Williams in einer offiziellen Pressemitteilung offen. Laut Trainer Ernesto Valverde ist Williams zumindest für das anstehende Ligaspiel gegen Celta Vigo am Sonntag fraglich. "Es wird schwierig für ihn, zur Verfügung zu stehen", sagte Valverde.

Williams verletzte sich in der 43. Minute bei einem Duell mit Gegenspieler Valentin Rosier und wurde in der Halbzeit beim Stand von 0:0 ausgewechselt. Dani Vivian und Williams' Bruder Inaki trafen anschließend zum 2:0.-Sieg.

Nach seiner überragenden EM galt Williams im Sommer als Transferziel des FC Barcelona, entschied sich aber für einen Verbleib in Bilbao. An den ersten sechs Spieltagen gelang ihm ein Treffer. In der Tabelle rangiert Bilbao aktuell auf Platz fünf.