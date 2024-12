In der 3. Liga stehen sich am heutigen Samstag Arminia Bielefeld und der SV Waldhof Mannheim gegenüber. SPOX verrät Euch, wer die Partie live im TV...

In der 3. Liga stehen sich am heutigen Samstag Arminia Bielefeld und der SV Waldhof Mannheim gegenüber. SPOX verrät Euch, wer die Partie live im TV und Livestream zeigt bzw. überträgt.

Ein Duell zweier Problemkinder: Arminia Bielefeld empfängt Waldhof Mannheim im Rahmen des 11. Spieltags der 3. Liga am heutigen Samstag (14. Oktober). Der Anpfiff erfolgt um 16.30 Uhr.

Während Mannheim mit zwölf Punkten aus zehn Spielen immerhin noch auf Platz 14 steht, richten sich die Blicke in Bielefeld erneut nach ganz unten. Der Zweitliga-Absteiger sammelte erst neun Zähler und befindet sich daher auf Rang 17, also auf dem ersten Abstiegsplatz.

Tabellenschlusslicht MSV Duisburg hat lediglich zwei Punkte weniger auf dem Konto. Dementsprechend hilft beiden Teams heute nur ein Sieg.

SPOXverrät Euch, wie Ihr das Spiel live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Arminia Bielefeld vs. SV Waldhof Mannheim heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 3. Liga im TV und Livestream?

Wie gewohnt werden zwei Spiele in der 3. Liga auch an diesem Spieltag im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt, die Partie zwischen Arminia Bielefeld und Waldhof Mannheim gehört allerdings nicht dazu. Stattdessen zeigen die öffentlich-rechtlichen Sender Unterhaching vs. Sandhausen und Viktoria Köln vs. Aue.

Um Bielefeld gegen Mannheim zu sehen, benötigt Ihr also ein Abonnement bei MagentaSport. Der kostenpflichtige Sender der Telekom zeigt sämtliche Spiele der 3. Liga live in voller Länge.

Kunden des Telekommunikationsunternehmens müssen für das Jahresabo 7,95 Euro pro Monat bezahlen, monatlich kostet der Dienst hingegen 12,95 Euro. Der Rest bezahlt 12,95 Euro pro Monat (Jahresabo) und 19,95 Euro im Monatsabo.

Eine weitere Alternative bietet OneFootball. Hierbei braucht Ihr kein Abo, sondern müsst lediglich eine Zahlung für das Einzelspiel selbst aufbringen.

Arminia Bielefeld vs. SV Waldhof Mannheim heute live: Liveticker bei SPOX

Wer keine Möglichkeit hat, die Partie zwischen Mannheim und Bielefeld live zu sehen, ist bei SPOX an der richtigen Adresse. Wir begleiten die Partie wie gewohnt im Liveticker.

Hier geht's zum Liveticker für Bielefeld vs. Mannheim.

Arminia Bielefeld vs. SV Waldhof Mannheim heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 3. Liga im TV und Livestream? - wichtigste Infos

Begegnung: Arminia Bielefeld vs. SV Waldhof Mannheim

Arminia Bielefeld vs. SV Waldhof Mannheim Wettbewerb: 3. Liga

3. Liga Spieltag: 11

11 Datum: 14. Oktober 2023

14. Oktober 2023 Uhrzeit: 16.30 Uhr

16.30 Uhr Ort: SchücoArena (Bielefeld)

SchücoArena (Bielefeld) TV: MagentaSport

Livestream: MagentaSport, OneFootball

Liveticker: SPOX

3. Liga: Die Tabelle vor dem 11. Spieltag